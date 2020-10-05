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  • Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»

Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»

5 октября 2020, 11:47
7

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы об инциденте с избиением футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

– Как развивается ваша тяжба с арбитром Данченковым?

– Дело движется. Проводятся следственные действия.

– Что с вами случилось в том эпизоде?

– Эмоциональный порыв.

– Уладить нельзя было до возбуждения дела?

– Раз не удалили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны.

– Та сторона не хочет?

– Сейчас не знаю.

– Есть надежда не доводить дело до суда, что вы договоритесь мирно?

– Пока предпосылок нет. Пока нет.

  • Широков избил судью за показанную красную карточку.
  • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
  • Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Широков Роман
Комментарии (7)
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Хейтер Аларм
1601891446
Давайте и убийства, и изнасилования списывать на эмоциональный порыв... Быдлу место в тюрьме, поэтому Широков должен сесть.
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САДЫЧОК
1601892012
Даже сейчас -этот хмырь ведёт себя высокомерно !
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acor94
1601894719
А почему Неймара не сожают в тюрьму за аналогичный удар другого игрока? Потому что ****? Почему это **** можно бить других людей безнаказанно?
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Spinorr
1601895913
Не знаю, нужно ли сажать Широкова или нет. Но оставлять его безнаказанным нельзя. Чем его проступок отличается от проступка Кокориных и Мамаева и ко? И на сколько закрыли этих субъектов? Конечно, Широков не чиновника избил, а "всего лишь" футбольного судью...
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Sterh
1601899578
Быдлота
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Красногорск_Фан
1601915346
Есть надежда не доводить дело до суда, что вы договоритесь мирно? - Пока предпосылок нет. Пока нет. Давайте оторвем ему член. Потом пусть скажет тоже самое
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zxc-1168
1601921590
Все уладится, а та сторона известно чего хочет.
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