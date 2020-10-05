Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»

Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы об инциденте с избиением футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.
– Как развивается ваша тяжба с арбитром Данченковым?
– Дело движется. Проводятся следственные действия.
– Что с вами случилось в том эпизоде?
– Эмоциональный порыв.
– Уладить нельзя было до возбуждения дела?
– Раз не удалили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны.
– Та сторона не хочет?
– Сейчас не знаю.
– Есть надежда не доводить дело до суда, что вы договоритесь мирно?
– Пока предпосылок нет. Пока нет.
Источник: «РБ-Спорт»