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    Широков – об избиении судьи: «Эмоциональный порыв. Пока предпосылок не доводить дело до суда нет»

    Бывший капитан сборной России Роман Широков ответил на вопросы об инциденте с избиением футбольного арбитра Никиты Данченкова во время матча любительских команд.

    – Как развивается ваша тяжба с арбитром Данченковым?

    – Дело движется. Проводятся следственные действия.

    – Что с вами случилось в том эпизоде?

    – Эмоциональный порыв.

    – Уладить нельзя было до возбуждения дела?

    – Раз не удалили, наверное, нет. Но для того, чтобы уладить, этого должны хотеть обе стороны.

    – Та сторона не хочет?

    – Сейчас не знаю.

    – Есть надежда не доводить дело до суда, что вы договоритесь мирно?

    – Пока предпосылок нет. Пока нет.

    • Широков избил судью за показанную красную карточку.
    • Против него возбудили уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Сейчас футболист находится под подпиской о невыезде.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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