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    Широков находится под подпиской о невыезде

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».

    10 августа Широков избил судью Никиту Данченкова за показанную красную карточку во время любительского матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего обычного». Перед этим он обматерил арбитра.

    • Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.
    • Адвокат избитого арбитра требует более сурового наказания для Широкова. Он оспорит статью для игрока

    Адвокат арбитра Данченкова: «Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10757

      derrik2000 19 минут назад

      " А на чёрной скамье, на скамье подсудимых его доченька Нина и какой-то жиган..." (с)
      )))))))))))))))))))))))

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