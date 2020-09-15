Адвокат избитого арбитра требует более сурового наказания для Широкова. Он оспорит статью для игрока

Адвокат Александр Островский, защищающий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Широкова по статье 115 УК РФ.

По его словам, бывший футболист сборной России заслуживает гораздо более сурового наказания. «Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещe не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», – сказал Островский в интервью «Чемпионату».