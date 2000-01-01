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    Адвокат избитого арбитра требует более сурового наказания для Широкова. Он оспорит статью для игрока

    Адвокат Александр Островский, защищающий интересы арбитра Никиты Данченкова, прокомментировал новость о возбуждении уголовного дела в отношении Романа Широкова по статье 115 УК РФ.

    По его словам, бывший футболист сборной России заслуживает гораздо более сурового наказания. «Вполне вероятно, что завели уголовное дело. Скорее всего, по статье 115 УК РФ, по второй статье. Официально нас ещe не уведомляли. Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. Широков бил ногой в голову, и если не прикрывать голову руками, то она бы отлетела», – сказал Островский в интервью «Чемпионату».

    • На Широкова завели уголовное дело по статье 115 УК РФ об «умышленном причинении лeгкого вреда здоровью».
    • Широкову грозят исправительные работы или арест сроком до четырех месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:53
    Комментарии14
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      Рейтинг: +6496

      alp 2 часа назад

      широков попал на крупную сумму ))

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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > alp 2 часа назад

      Да там пока неизвестно, на какую сумму он "попал".
      Судя по квалификации предварительного следствия, относительно небольшую: статья из разряда "преступления небольшой тяжести" - "Умышленное причинение легкого вреда здоровью".

      Да ещё и как само предварительное следствие двигаться будет: возможно, что всё закончится примирением сторон.

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      Рейтинг: +6496

      alp > derrik2000 1 час назад

      скорее всего, так и будет - примирение сторон.. но 100про не бесплатно.. и милиционерам надо будет заплатить, ну и тем кто впишется тоже, не говоря уже о самом судье..

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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > alp 1 час назад

      Примирение сторон возможно и на этапе предварительного следствия, если подозреваемый РАСКАЯЛСЯ И ЗАГЛАДИЛ ПОТЕРПЕВШЕМУ ПРИЧИНЁННЫЙ ВРЕД.
      А как можно "загладить"?
      В данном случае только деньгами.
      Ну, ещё Широков может форму судейскую постирать, если она ещё грязная из-за падения судьи после его ударов. )))
      И не нужно никаким "милиционерам" платить: закон и так позволяет ЭТО сделать.

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      Рейтинг: +716

      Граф2019 > alp 53 минуты назад

      широкой огласке - широкова...

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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 2 часа назад

      "Мы с этой квалификацией не согласны. В понедельник-вторник мы подадим жалобу в прокуратуру и Следственный комитет. Мы считаем, что здесь имеет место умысел. Это покушение на убийство, и полиция неверно квалифицировала. "

      )))))))))))))))))
      В Москве, как я понял, НЕТ адвокатов, т. е. людей, КВАЛИФИЦИРОВАННО защищающих своего клиента, а есть ОДНИ "РАЗВОДИЛЫ".
      Ну, видимо, большие бабки Москвы определяют спрос именно на "разводил".

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      Рейтинг: +4008

      Томик 3 часа назад

      Да пошёл он в задницу, со своим арбитром. Вон пусть договор на защиту Карасёва заключает. Должно понадобиться в будущем. Не знаю, как ему не зарядил никто. Это ж надо такое хладнокровие иметь. Спасибо игрокам "Спартака".

      -3
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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > Томик 2 часа назад

      Ты всё о матче с ЦСКА?
      Да, брось!
      Нормально Карасёв отсудил.
      Нормально.
      Это игрочишки Спартака ничего на поле, как оказалось, сделать не могут против ИГРАЮЩЕЙ команды.

      2
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      Рейтинг: +366

      ZEVS71 > Томик 2 часа назад

      Падать красиво научились, ножки поджимать. А голы забивать когда научитесь? Поплачьте и снимайтесь с чемпионата

      3
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      Рейтинг: +4008

      Томик > ZEVS71 2 часа назад

      Без Ваших оценок проживём. Михалыча бы удар хватил, если бы так судили конюшню. Советуте идите девочке свое, как ей поступать.

      0
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      Рейтинг: +4008

      Томик > derrik2000 2 часа назад

      Посмотрю как две "играющие" команды будет Карасёв судить. Кто там у нас самые играющие? Вот и глянем. Бросить не могу - успокоиться постараюсь.

      0
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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > Томик 2 часа назад

      Тогда постарайся успокоится. )
      Из-за "хобби" ТАК переживать совершенно ни к чему.

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      Рейтинг: +4008

      Томик > derrik2000 1 час назад

      Хобби? Когда я пару партий на бильярде проигрываю, книжка мне не нравится или бензин на мотоцикле закончился неожиданно - это не приносит такую встряску. Ведь от меня зависит всё. А Карасёв, мерзавец, забирает у меня часть той жизни, которую я мог бы потратить на "хобби", но не смогу. Даже Вилков с Ивановым, в известных матчах, столько вреда моему здоровью не смогли нанести, как Серёженька в этот раз.

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      Рейтинг: +10734

      derrik2000 > Томик 44 минуты назад

      "Даже Вилков с Ивановым, в известных матчах, столько вреда моему здоровью не смогли нанести, как Серёженька в этот раз."

      А по мне так неплохо, весьма неплохо Карасёв отсудил.
      По сравнению с Ивановым и Вилковым - старым "другом-судьёй" Спартака.
      Не буду перекладывать ответственность за проигрыш на Карасёва с игрочишек и вратаришки Спартака.
      Особенно с вратаришки.

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