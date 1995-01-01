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    РПЛ. Мелкадзе принес «Ахмату» ничью против «Рубина»

    «Рубин» не справился с «Ахматом». Гостям принес ничью арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе, реализовавший пенальти.

    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после финального свистка пошел общаться с судьями. Казанцы идут в таблице восьмыми.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Кварацхелия, 53; 1:1 – Мелкадзе, 80 (с пенальти).

    «Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев (Макаров, 67), Самошников, Кварацхелия (Шатов, 90), Йевтич, Абильдгор, Ин-Бом, Деспотович.

    «Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров (Понсе, 78), Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин (Садулаев, 63), Полярус, Мелкадзе.

    Предупреждения: Самошников, 61; Йевтич, 64 – Ненахов, 9; Мелкадзе, 47; Быстров, 76; Тимофеев, 89.

    Удаления: Йевтич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии4
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      Рейтинг: +4839

      Рубинище 2 часа назад

      Судьи просто забрали победу, удалили а потом и пендаль-чтоб наверняка. где то сами виноваты, что подсели после гола, молодцы что хоть отбились в меньшинстве. Но судейское безобразие достало.

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      Рейтинг: +3997

      житель СПб 2 часа назад

      Я совершенно нейтрален, а потому более объективен. Обычно Ахмату сочувствую, но не сегодня. При счете 1:0 главным игроком стал судья. Мне Москалев вообще не нравится как судья. Сегодня он "блестяще" подтвердил это впечатление. Совершенно необоснованное удаление, а затем более чем спорный пенальти. Итог - известен. Для футбола - печально. Слуцкому - сочувствую.

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      Рейтинг: +10475

      Alimpasha 3 часа назад

      Скорее Садулаев принес эту ничью,ну и спасибо Мелкадзе что с точки пробил точно.

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      Рейтинг: +587

      tushkanlz 3 часа назад

      Хвича – самый интересный игрок «Рубина»! Гол Кварацхелия просто великолепен! «Ахмат» своей настырностью и волей достоин уважения. «Рубину» порой не хватало «физики».Пожалуй, ничья – справедливый результат.

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