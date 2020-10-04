РПЛ. Мелкадзе принес «Ахмату» ничью против «Рубина»

«Рубин» не справился с «Ахматом». Гостям принес ничью арендованный у «Спартака» Георгий Мелкадзе, реализовавший пенальти.

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после финального свистка пошел общаться с судьями. Казанцы идут в таблице восьмыми.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Рубин (Казань) – Ахмат (Грозный) – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Кварацхелия, 53; 1:1 – Мелкадзе, 80 (с пенальти).

«Рубин»: Дюпин, Бегич, Уремович, Старфельт, Бакаев (Макаров, 67), Самошников, Кварацхелия (Шатов, 90), Йевтич, Абильдгор, Ин-Бом, Деспотович.

«Ахмат»: Гудиев, Ненахов, Анхель, Быстров (Понсе, 78), Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин, Харин (Садулаев, 63), Полярус, Мелкадзе.

Предупреждения: Самошников, 61; Йевтич, 64 – Ненахов, 9; Мелкадзе, 47; Быстров, 76; Тимофеев, 89.

Удаления: Йевтич, 68 (вторая ж.к.) – нет.

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