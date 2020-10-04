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  • Артист Мацуев: «Гинер говорил мне, что ему выгоден сильный «Спартак», равно как и другие клубы»

Артист Мацуев: «Гинер говорил мне, что ему выгоден сильный «Спартак», равно как и другие клубы»

4 октября 2020, 10:56
9

Пианист, народный артист России Денис Мацуев поговорил о конкуренции в российском футболе. Он беседовал на этот счет с владельцем ЦСКА Евгением Гинером.

«Мы радуемся, что у нас сейчас три команды в Лиге Чемпионов. Поздравляю «Краснодар», болею за любую нашу команду в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий. Поздравляю Сергея Галицкого, который пришел к этому. Но когда смотрим на жеребьевку, говорим: «Вряд ли получится пройти дальше». Это касается и «Зенита». Хочется, чтобы мы там боролись за плей-офф, а для этого требуется сильный чемпионат внутри.

Евгений Леннорович Гинер мне говорил: «Для меня еще как выгодно, чтобы «Спартак» был сильным, а также «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и другие, потому что нам нужна конкуренция. Мы выходим на международную арену и попадаем в другой мир, там не дают ни секунды для раздумий». Поэтому надо делать все возможное, чтобы наш чемпионат стал очень серьезным», – считает Мацуев.

  • В РПЛ лидируют «Зенит» и «Спартак».
  • Мацуев болеет за москвичей.
  • РПЛ по окончании воскресной программы уйдет на двухнедельную паузу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Гинер Евгений
Комментарии (9)
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vsespartak01
1601806844
правильно говорит!нам в россии нужны сильные команды и сильная конкуренция за медали!а не то что....
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BarStep
1601812054
==Артист Мацуев...== Господа, вы чего, какой ещё АРТИСТ?!! Мацуев - МУЗЫКАНТ!!
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dim29
1601812919
Всё логично,умному руководителю нужны сильные оппоненты,не то что некоторым,по звёздочкам догнать!!!
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GM
1601833001
Даже если не вникать в подтексты, Леннорыч прав - игры с сильными соперниками вызывают больший интерес и большую кассу, соответственно.
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