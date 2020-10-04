Артист Мацуев: «Гинер говорил мне, что ему выгоден сильный «Спартак», равно как и другие клубы»

Пианист, народный артист России Денис Мацуев поговорил о конкуренции в российском футболе. Он беседовал на этот счет с владельцем ЦСКА Евгением Гинером.

«Мы радуемся, что у нас сейчас три команды в Лиге Чемпионов. Поздравляю «Краснодар», болею за любую нашу команду в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий. Поздравляю Сергея Галицкого, который пришел к этому. Но когда смотрим на жеребьевку, говорим: «Вряд ли получится пройти дальше». Это касается и «Зенита». Хочется, чтобы мы там боролись за плей-офф, а для этого требуется сильный чемпионат внутри.

Евгений Леннорович Гинер мне говорил: «Для меня еще как выгодно, чтобы «Спартак» был сильным, а также «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и другие, потому что нам нужна конкуренция. Мы выходим на международную арену и попадаем в другой мир, там не дают ни секунды для раздумий». Поэтому надо делать все возможное, чтобы наш чемпионат стал очень серьезным», – считает Мацуев.