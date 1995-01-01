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    Артист Мацуев: «Гинер говорил мне, что ему выгоден сильный «Спартак», равно как и другие клубы»

    Пианист, народный артист России Денис Мацуев поговорил о конкуренции в российском футболе. Он беседовал на этот счет с владельцем ЦСКА Евгением Гинером.

    «Мы радуемся, что у нас сейчас три команды в Лиге Чемпионов. Поздравляю «Краснодар», болею за любую нашу команду в еврокубках, вне зависимости от клубных пристрастий. Поздравляю Сергея Галицкого, который пришел к этому. Но когда смотрим на жеребьевку, говорим: «Вряд ли получится пройти дальше». Это касается и «Зенита». Хочется, чтобы мы там боролись за плей-офф, а для этого требуется сильный чемпионат внутри.

    Евгений Леннорович Гинер мне говорил: «Для меня еще как выгодно, чтобы «Спартак» был сильным, а также «Локомотив», «Зенит», «Краснодар» и другие, потому что нам нужна конкуренция. Мы выходим на международную арену и попадаем в другой мир, там не дают ни секунды для раздумий». Поэтому надо делать все возможное, чтобы наш чемпионат стал очень серьезным», – считает Мацуев.

    • В РПЛ лидируют «Зенит» и «Спартак».
    • Мацуев болеет за москвичей.
    • РПЛ по окончании воскресной программы уйдет на двухнедельную паузу.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:56
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4118

      BarStep 2 минуты назад

      ==Артист Мацуев...== Господа, вы чего, какой ещё АРТИСТ?!! Мацуев - МУЗЫКАНТ!!

      0
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      Рейтинг: +2460

      vsespartak01 1 час назад

      правильно говорит!нам в россии нужны сильные команды и сильная конкуренция за медали!а не то что....

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