Главные новости дня. «Спартак» и «Зенит» обменялись голами, «Сочи» согласовал трансфер Ригони

Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше».

Metaratings: травму Кокорина мог усугубить его личный массажист.

«Тоттенхэм» арендовал форварда «Бенфики» Винисиуса.

Агент: «Сделка по переходу Вендела в «Зенит» закрыта».

«Чемпионат»: «Сочи» согласовал трансфер Ригони.

Защитник «Зенита» Терентьев – о матче со «Спартаком»: «Сегодня будут шашлыки на «Открытие Арене».

РПЛ. Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили помогли ЦСКА в меньшинстве победить «Урал».

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Кузяев и Семенов начали сбор сборной России.