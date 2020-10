«Тоттенхэм» арендовал форварда «Бенфики» Винисиуса

Нападающий «Бенфики» Карлос Винисиус официально стал игроком «Тоттенхэма».

Лондонский клуб арендовал 25-летнего футболиста до конца нынешнего сезона.

За новую команду бразилец будет играть под 45-м номером.

We are delighted to announce the signing of striker Carlos Vinicius on a season-long loan from Benfica.#BemVindoVinícius #COYS