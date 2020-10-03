Кузяев и Семенов начали сбор сборной России

Двухсторонка была?..
В Новогорске к работе приступил административный и тренерский штаб сборной России. Начался очередной сбор – подготовка к трем октябрьским матчам.
«Сборы в Новогорске стартовали. На базе будем готовиться к контрольному матчу со Швецией и играм Лиги наций против Турции и Венгрии. Сегодня тренировались в усеченном составе. На поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семенов.
У Семeнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата».
После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», – написала сборная.
- 8 октября россияне проведут товарищеский матч против шведов.
- Россия лидирует в группе Лиги наций.
- Остальные игроки будут приезжать по окончании клубных матчей.
Первая тренировка наших парней на октябрьском сборе. Пока в крайне усечeнном составе. Ждeм остальных уже очень скоро.#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/pIz1lpaO2g— Сборная России (@TeamRussia) October 3, 2020