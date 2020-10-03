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    Кузяев и Семенов начали сбор сборной России

    В Новогорске к работе приступил административный и тренерский штаб сборной России. Начался очередной сбор – подготовка к трем октябрьским матчам.

    «Сборы в Новогорске стартовали. На базе будем готовиться к контрольному матчу со Швецией и играм Лиги наций против Турции и Венгрии. Сегодня тренировались в усеченном составе. На поле вышли Далер Кузяев и Андрей Семенов.

    У Семeнова были признаки мышечного перенапряжения, которое не позволило бы ему сыграть в завтрашнем матче «Ахмата».

    После консультаций между врачами клуба и сборной было принято решение о приезде футболиста в расположение национальной команды в Новогорск уже сегодня для начала комплекса лечебно-диагностических мероприятий», – написала сборная.

    • 8 октября россияне проведут товарищеский матч против шведов.
    • Россия лидирует в группе Лиги наций.
    • Остальные игроки будут приезжать по окончании клубных матчей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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