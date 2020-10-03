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  • РПЛ. Понсе принес «Спартаку» ничью в матче с «Зенитом», команды продолжают делить лидерство

РПЛ. Понсе принес «Спартаку» ничью в матче с «Зенитом», команды продолжают делить лидерство

3 октября 2020, 20:54
268

В десятом туре РПЛ «Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего. Ничью хозяевам на 86-й минуте принес форвард Эсекьель Понсе.

Команды по-прежнему делят первое место. После матча футболисты разъедутся по сборным.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 65; 1:1 – Понсе, 86.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 53), Крал, Урунов (Ещенко, 85), Понсе, Ларссон (Маркитесов, 90).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+2), Барриос, Ерохин, Мостовой (Азмун, 72), Малком (Круговой, 90+2), Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 59; Ещенко, 90+3 – Сантос, 37; Барриос, 88; Ловрен, 89.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Понсе Эсекьель
Комментарии (268)
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oyabun
1601748537
При том госресурсе,м что имеет Зенит-Газпром, это вполне приемлемый результат. Спартаку по силам стать Чемпионом!
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bzfar
1601748591
Крал просто сотворил ответный гол! Нестандартный ход! Красавчик!
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Мага 13
1601748777
очень стыдно за визжащего свинорыла аларма!))
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slavа0508
1601748820
Игра понравилась,держала в напряжение,,,парни молодцы не дали Зениту уйти в отрыв,,,,,,Но о что бы конкретно бороться за медали,Газизов свою работу должен хорошо выполнить и найти пару качественных игроков,все знают на какие позиции,,,,,
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aubergine
1601748964
Спасибо судье, который не испортил игру. Было место жёсткой, но не грубой игре. Вперёд красно-белые!!! Спасибо Максименко, который очень круто тащил!
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SaveAS
1601749315
Хороший матч, смотреть было приятно! Максименко молодец! Понсе немного накосячил, но вовремя исправился (тоже молодец) жаль, что главного шашлычника не увидели (Терентьева) наверное на дачи шашлыки жарил по радио матч слушал
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JTherry
1601749858
кому как, а мне игра Спартака понравилась: огневая ничья, благодаря классной игре Максименко - герой матча... и много упущенных возможностей (Ларссон, Понсе, Соболев), транжирили моменты с трудом создаваемые, реализация пока далека от идеала... и судья провел матч на отличном уровне
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slavа0508
1601750377
Парни молодцы что нашли в себе силы переломить игру,,,второй тайм совсем по другому смотрелся,,,,ну а первый тайм Максимка спас(рад что он не дрогнул с принципиальным соперником а то у него была такая слабость),,,,,ВСЯ борьба впереди!!!!
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zigbert
1601753956
Ничья наиболее справедливый результат. Первый тайм был за Зенитом, второй за Спартаком.Сначала показалось что после пропущенного мяча Спартак не сумеет отыграться но молодцы, стали создавать голевые моменты.Стратегически для обеих команд ничья выгодна.
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VVM1964
1601754052
Двоякое чувство - после первого тайма мысль была одна - только бы удержать ничью ... Второй тайм - пропущенный необязательный после дурацкой ошибки гол и два 100 % упущенных момента навели на мысль , что не так уж страшен Зенит , однако и мы еще очень сыроваты ... Забей - могли и победить , но наверное ничья всё же наиболее справедлива . К судейству вопросов НЕТ , хотя и спорных моментов тоже .
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