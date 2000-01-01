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    РПЛ. Понсе принес «Спартаку» ничью в матче с «Зенитом», команды продолжают делить лидерство

    В десятом туре РПЛ «Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего. Ничью хозяевам на 86-й минуте принес форвард Эсекьель Понсе.

    Команды по-прежнему делят первое место. После матча футболисты разъедутся по сборным.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Ерохин, 65; 1:1 – Понсе, 86.

    «Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 53), Крал, Урунов (Ещенко, 85), Понсе, Ларссон (Маркитесов, 90).

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+2), Барриос, Ерохин, Мостовой (Азмун, 72), Малком (Круговой, 90+2), Дзюба.

    Предупреждения: Соболев, 59; Ещенко, 90+3 – Сантос, 37; Барриос, 88; Ловрен, 89.

    Календарь РПЛ

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии256
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      Рейтинг: +24770

      VVM1964 5 минут назад

      Двоякое чувство - после первого тайма мысль была одна - только бы удержать ничью ... Второй тайм - пропущенный необязательный после дурацкой ошибки гол и два 100 % упущенных момента навели на мысль , что не так уж страшен Зенит , однако и мы еще очень сыроваты ... Забей - могли и победить , но наверное ничья всё же наиболее справедлива .
      К судейству вопросов НЕТ , хотя и спорных моментов тоже .

      2
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      Рейтинг: +79567

      zigbert 7 минут назад

      Ничья наиболее справедливый результат. Первый тайм был за Зенитом, второй за Спартаком.Сначала показалось что после пропущенного мяча Спартак не сумеет отыграться но молодцы, стали создавать голевые моменты.Стратегически для обеих команд ничья выгодна.

      2
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      Рейтинг: +14505

      slavutiq70 51 минуту назад

      Максименко,Понсе,лучшие остальные молодцы,,,,Разочарование Бакаев и Урунов(можно сказать он гол привёз,начал водится на своей половине и потеря),,,,,

      8
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      Рейтинг: +24770

      VVM1964 > slavutiq70 48 секунд назад

      Сегодня Бакаев ужасен ( " Томик " накаркал ((((( . шутка ) , Урунов тоже . Максименко , Джикия , Джиго - красавцы , даже Крал и Маслов сегодня лучше чем обычно . Очень жду обещанного пр . защитника и грамотного игрока в центр !!!

      0
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      Рейтинг: +3277

      TOMSON 57 минут назад

      Если разбирать матч, то конечно, Зенит был более уверен и опытен. Спокойно отходил назад и почти всегда знал что делать. По факту отдали выигранную игру.

      И вот это и пугает. Спартак, конечно, хотел и бежал, но после пропущенного сильно плыл! А Зенит его не добил или «засушил», а дал вернуться в игру.

      Более того, агрессия Спартака ближе к уровню Брюгге, а Зениту нужно Лацио проходить.

      До этого матча я думал, что если Питер ставит автобус, то в рпл нет силы способной его пробить. Ошибался, Зенит по концове даже поплыл.

      Спасибо Спартаку, что это стало известно сейчас, а не в группе ЛЧ!

      А Спартачей искренне поздравляю. И даже не с ничьей, а с тем что у хрюшек наконец родилась команда. Да не без недочётов, но это уже команда и с ней можно работать.

      ПС: все таки Зенит Спартак это самое напряженное противостояние в РПЛ. Очень рад, что команды опять это доказали и показали.

      9
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      Рейтинг: +13793

      silver29 > TOMSON 55 минут назад

      сениту банально не хватает силенок на весь матч, после 60 минут игры их на поле просто нет, в ЛЧ это уже заметили и возьмут на вооружение. Ущербная тактика навеса на шлюбу уже не катит.

      10
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      Рейтинг: +3951

      житель СПб > TOMSON 54 минуты назад

      Согласен с Вами! Надо было "сушить", организовать четкую игру в защите - тем более, что набор защитников вполне хороший. быстрее выпускать Жиркова к ним в помощь. Это - вина Семака, отсутствие тренерской интуиции.

      8
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      Рейтинг: +3951

      житель СПб > silver29 53 минуты назад

      Команда называется Зенит, а у Артема фамилия - Дзюба. Давайте будем все уважать друг друга. Тем более - капитана сборной своей страны.

      6
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      Рейтинг: +5109

      knikos > silver29 50 минут назад

      Именно навес на Дзюбу привёл к забитому голу . Он выиграл верх у Джикии и отдал точный пас Ерохину , можно сказать , "на блюдечке" .

      3
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      Рейтинг: +13793

      silver29 > житель СПб 49 минут назад

      Я никогда не скрывал свое отношение к "капитану", я не считаю его порядочным человеком, только подонок может называть тренера своей команды "земляным червяком", плести интриги в сборной, публично высказываться оскорбительно в адрес соперников и сношаться в раздевалке (((( это игрок сборной не моей страны ((((

      7
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      Рейтинг: +2781

      mutabor0992 > knikos 44 минуты назад

      Только Ероху,как выражался наш тренер в дюсш, просто проспали.

      2
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      Рейтинг: +82

      aubergine > silver29 44 минуты назад

      Абсолютно согласен. Дзюба это просто позорище. Крысёныш, мелкий и гадкий человечишко, червь и заднеприводной тип

      0
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      Рейтинг: +3277

      TOMSON > silver29 37 минут назад

      Боюсь ошибиться, но мне кажется это связано с Бариусом и уходом Кузяеева. Первый то ли не в форме, то ли уже ласты намылил куда, то ли он всегда таким был (просто не так заметно было), но на весь матч его не хватает. И как только он перестаёт «выгрызать», то начинаются большие проблемы. Второй же, один из единственных кто мог укрепить и забетонировать центр. Создать движение без мяча и помочь Колумбийцу. Ушёл Кузяев - на поле появился Ерохин, а это не совсем про то.

      0
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      Рейтинг: +5109

      knikos > mutabor0992 37 минут назад

      Вот именно потому что Ероху "проспали" , ему и отдал пас Дзюба ! Не так ли ? Он видел , кто где и кто свободен .

      1
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      Рейтинг: +5345

      Alekxei Z. > TOMSON 37 минут назад

      Дружище , что-то ты здесь намутил.
      Зенит физически не очень и его гол не вытекал из хода игры.
      Необоснованные потери у своей штрафной Уронова и Джордана привели к голу.
      Спартак опешил , это Да. Повторюсь , какой-то ДУХ их погнал, насели....Забили...Всё по делу.
      Свои благодарности можешь в задницу себе засунуть.
      Ты , клоун , Брюгге когда видел , сравниваешь...ппц
      Лично я увидел ХАРАКТЕР , КОМАНДУ и горд за СПАРТАК.
      Хороший матч , достойные соперники !!!!
      Спартак заставил себя уважать , вот главное.

      5
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      Рейтинг: +5345

      Alekxei Z. > житель СПб 34 минуты назад

      Сегодня с тобой соглашусь на все 100 %.
      Хорошее судейство и на поле была честная борьба.
      Уважуха обоим клубам, порадовали !

      1
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      Рейтинг: +1699

      Бриг > TOMSON 28 минут назад

      Ерохин рвал с самого начала и заслуженно забил. Лучшая его игра в нынешнем сезоне на заметку Черчесову.

      1
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      Рейтинг: +3277

      TOMSON > житель СПб 21 минуту назад

      Проблема на мой взгляд не в защитниках. Как-то так оказалось, что стали играть без центра. Не долго, но этого хватило. И хотелось бы заменой укрепить, НО! Оказалось, что это некем сделать. Более того, Спартак показал, что у Зенита и скамейки то почти нет. Нет она есть на уровне Уфы, но с Уфой нам не каждый тур играть.
      Не дай бог, получит кто серьезную травму из тройки Дзюба, Азмун, Малком и мы опять откатимся на два года назад, когда каждый гол был очень и очень вымучен и не наигран, а в тупую запихан лишь бы как бы.
      Если слетит Бариос в центре... Даже думать не хочу об этом. Оздоев, уверен сразу явит миру свой истинный уровень..

      0
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      Рейтинг: +33

      rattyboy 58 минут назад

      Отскочили, но по делу...

      1
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      Рейтинг: +14505

      slavutiq70 1 час назад

      Парни молодцы что нашли в себе силы переломить игру,,,второй тайм совсем по другому смотрелся,,,,ну а первый тайм Максимка спас(рад что он не дрогнул с принципиальным соперником а то у него была такая слабость),,,,,ВСЯ борьба впереди!!!!

      14
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      Рейтинг: +5001

      САДЫЧОК 1 час назад

      У Спартака нужно исключить из основного состава срочно Бакаева и Урунова ( и незамедлительно искать хорошего полузащитника ! )-это два игрока , которые тянут ко дну ! У Зенита слабейший Оздоев , ну и черепаха Дзюба !

      12
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      Рейтинг: +82

      aubergine > САДЫЧОК 1 час назад

      Дзюба вообще уныл и печален, стиль топорного форварда, но вот топор уже не острый и ржавый

      8
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      Рейтинг: +11696

      derrik2000 > САДЫЧОК 1 час назад

      "ну и черепаха Дзюба !"

      Руки прочь от полена: он - ЗМС, а также его любят усатый и Азмун! )))))))))))))))))

      8
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      ...
      Рейтинг: +16568

      DVOK68 > САДЫЧОК 1 час назад

      Бакаев психопат натуральный!Постоянно так-на первых минутах пас либо финт не получается-всё,пиши пропало,начинает косячить ещё сильнее!
      Это не игрок основы.Если только нервы подлечит.

      8
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      Рейтинг: +5109

      knikos > aubergine 49 минут назад

      А кто голевой пас отдал , да ещё такой , с которого было удобно пробивать по воротам ?

      2
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      Рейтинг: +2645

      mamba9090909 > derrik2000 42 минуты назад

      А "полено" всё забивает и забивает, и пасы голевые раздаёт.

      2
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      ...
      Рейтинг: +82

      aubergine > knikos 38 минут назад

      Голевой пас кто отдал спрашиваешь? Отвечаю. Какой-то любитель мужских задниц и крысятник. Дзюба его фамилия. Мерзкий тип

      1
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      Рейтинг: +11696

      derrik2000 > mamba9090909 38 минут назад

      Я НЕ ориентируюсь на наш колхозчемпионат!
      Зенит из года в год в ЛЧ играет.
      Вот и посмотрим ещё раз в этом еврокубковом сезоне, что полено из себя ТАМ представляет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5109

      knikos > aubergine 18 минут назад

      Ты по сравнению с Дзюбой - никто ! от слова "вообще" ! И не тебе его судить ! Или жаловать ! Сопи своим пятачком и смотри , как классные футболисты голевые пасы отдают и голы забивают .

      0
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      Рейтинг: -141

      Спартач80 1 час назад

      Вот что реально понравилось,не в первой уже игре,так это характер...Раньше плавали часто,пропустив первыми,а сейчас идут и отъигрываются.

      9
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      Рейтинг: +13793

      silver29 1 час назад

      Бакаев видимо забил на игру окончательно, совсем не тянет, похоже собрался искать другую команду (((

      9
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      ...
      Рейтинг: +5001

      САДЫЧОК > silver29 1 час назад

      Он не умеет ! Как только начала команда играть быстро , Бакаев сдулся !

      6
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      Рейтинг: +13793

      silver29 > САДЫЧОК 1 час назад

      Да дело не в быстроте, прошел в штрафную и делает прострел просто наобум (((

      6
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      Рейтинг: +5001

      САДЫЧОК > silver29 1 час назад

      Бакаев не уровень Спартака ! Его , не должно быть в команде !

      6
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      Рейтинг: +1684

      волчарик 1 час назад

      К ЛЧ Зениту надо добавлять и в первую очередь скорость и физика.

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