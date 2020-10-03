РПЛ. Понсе принес «Спартаку» ничью в матче с «Зенитом», команды продолжают делить лидерство

В десятом туре РПЛ «Спартак» и «Зенит» не выявили сильнейшего. Ничью хозяевам на 86-й минуте принес форвард Эсекьель Понсе.

Команды по-прежнему делят первое место. После матча футболисты разъедутся по сборным.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Спартак (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Ерохин, 65; 1:1 – Понсе, 86.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Соболев, 53), Крал, Урунов (Ещенко, 85), Понсе, Ларссон (Маркитесов, 90).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Сантос, Оздоев (Сутормин, 90+2), Барриос, Ерохин, Мостовой (Азмун, 72), Малком (Круговой, 90+2), Дзюба.

Предупреждения: Соболев, 59; Ещенко, 90+3 – Сантос, 37; Барриос, 88; Ловрен, 89.

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