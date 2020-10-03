РПЛ. Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили помогли ЦСКА в меньшинстве победить «Урал»

В десятом туре РПЛ ЦСКА оказался сильнее «Урала». Все голы гости забили вдесятером после удаления Хердура Магнуссона.

Дебютные голы за ЦСКА забили Константин Марадишвили и Бактиер Зайнутдинов. Их команда поднялась на третье место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 52; 0:2 – Марадишвили, 56.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов (Евсеев, 63), Йовичич, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90+1), Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Дзагоев, 90+2), Обляков, Тикнизян (Эджуке, 90+2), Марадишвили, Влашич (Сигурдссон, 85), Зайнутдинов, Чалов (Васин, 53).

Предупреждения: Емельянов, 40; Калинин, 81 – Обляков, 72; Марадишвили, 79; Тикнизян, 80.

Удаления: нет – Магнуссон, 49.

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