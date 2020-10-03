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  • РПЛ. Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили помогли ЦСКА в меньшинстве победить «Урал»

РПЛ. Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили помогли ЦСКА в меньшинстве победить «Урал»

3 октября 2020, 18:20
24

В десятом туре РПЛ ЦСКА оказался сильнее «Урала». Все голы гости забили вдесятером после удаления Хердура Магнуссона.

Дебютные голы за ЦСКА забили Константин Марадишвили и Бактиер Зайнутдинов. Их команда поднялась на третье место в таблице.

Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 52; 0:2 – Марадишвили, 56.

«Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов (Евсеев, 63), Йовичич, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90+1), Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Дзагоев, 90+2), Обляков, Тикнизян (Эджуке, 90+2), Марадишвили, Влашич (Сигурдссон, 85), Зайнутдинов, Чалов (Васин, 53).

Предупреждения: Емельянов, 40; Калинин, 81 – Обляков, 72; Марадишвили, 79; Тикнизян, 80.

Удаления: нет – Магнуссон, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Марадишвили Константин
Комментарии (24)
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portero
1601738621
ЦСКА молодцы после удаления. забили аж два.
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житель СПб
1601738790
Поздравляю ЦСКА, молодцы! Но, в шутку: складывается впечатление, что у них 1 игрок лишний: в 10-м играли лучше, чем в 11 игроков?! Тогда кто лишний?! Есть претенденты на это звание: удаленный Сигурдсон, или вскоре замененный Чалов? Шутка, наверное, но в каждой шутке...
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rammax fcsm
1601739035
урал в ПЕРДИВ и дальше!!! лишить гнид профессионального статуса за профнепригодность!!!
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ilichkadr
1601739236
Кони молодцы, ничего не скажешь! С красной карточкой Магнуссону судья начудил. Можно было бы и жёлтую дать для острастки.
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CSKA471
1601739872
С победой!!!Игра понравилась, самоотдача на уровне, молодцы парни!!!
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SunRomeS
1601740453
Растет молодежь, растет)) В общем вся команда молодцы, с победой!
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Ростислав72
1601742901
Похоже у парней появляется характер. Победа в меньшинстве, волевые победы. В прошлом году такого не было.
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LOKOfanatik19
1601745939
Вот это я понимаю победа в меньшинстве, а не когда счет 2-0 и удаление, и пишут потом, что выиграли в меньшинстве. ПОздравления ЦСКА, Гончаренко скоро весь седой станет.
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OOOVVV.
1601750667
Академия ЦСКА хороших игроков готовит и это радует. Дорогу молодым. они себя отлично проявляют. Удачи им.
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nominum
1601778535
Поздравляю Зайнутдинова с голом. Ростов тебя помнит. Удачи!
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