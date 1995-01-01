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    РПЛ. Дебютные голы Зайнутдинова и Марадишвили помогли ЦСКА в меньшинстве победить «Урал»

    В десятом туре РПЛ ЦСКА оказался сильнее «Урала». Все голы гости забили вдесятером после удаления Хердура Магнуссона.

    Дебютные голы за ЦСКА забили Константин Марадишвили и Бактиер Зайнутдинов. Их команда поднялась на третье место в таблице.

    Чемпионат России. РПЛ. 10-й тур

    Урал (Екатеринбург) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Зайнутдинов, 52; 0:2 – Марадишвили, 56.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Герасимов, Кулаков, Емельянов (Евсеев, 63), Йовичич, Калинин, Егорычев (Шаболин, 90+1), Эль Кабир, Мишкич, Панюков.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Карпов, Кучаев (Дзагоев, 90+2), Обляков, Тикнизян (Эджуке, 90+2), Марадишвили, Влашич (Сигурдссон, 85), Зайнутдинов, Чалов (Васин, 53).

    Предупреждения: Емельянов, 40; Калинин, 81 – Обляков, 72; Марадишвили, 79; Тикнизян, 80.

    Удаления: нет – Магнуссон, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:20
    Комментарии25
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      Рейтинг: +389

      OOOVVV. 1 час назад

      Академия ЦСКА хороших игроков готовит и это радует. Дорогу молодым.
      они себя отлично проявляют. Удачи им.

      0
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      Рейтинг: +1388

      LOKOfanatik19 2 часа назад

      Вот это я понимаю победа в меньшинстве, а не когда счет 2-0 и удаление, и пишут потом, что выиграли в меньшинстве. ПОздравления ЦСКА, Гончаренко скоро весь седой станет.

      3
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      Рейтинг: +165

      Константинн 2 часа назад

      Урал, мягко говоря, странная команда, не зря Павлюченко ушел из нее после мутного матча с зенитом.

      0
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      Рейтинг: +47

      Ростислав72 3 часа назад

      Похоже у парней появляется характер. Победа в меньшинстве, волевые победы. В прошлом году такого не было.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1955

      Из Твери Леха 3 часа назад

      где еще такое увидишь, когда в большинстве команда пропускает 2 мяча. удивительная лига.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1941

      SunRomeS 3 часа назад

      Растет молодежь, растет)) В общем вся команда молодцы, с победой!

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +913

      elessar arnor > SunRomeS 1 час назад

      матч целиком посмотри..

      0
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      Рейтинг: +2029

      neim 3 часа назад

      Ну что же, приятно за ЦСКА, тем более, что в меньшинстве играли.

      7
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      Рейтинг: +1284

      CSKA471 4 часа назад

      С победой!!!Игра понравилась, самоотдача на уровне, молодцы парни!!!

      7
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      Рейтинг: +5345

      Alekxei Z. 4 часа назад

      Господа , борцы с фарм -клубами, объясните неразумному, как крепкий середняк за 16 игр в РПЛ сыграл всего 2 раза вничью и 14 проиграл !!!
      Сегодня даже в равных составах 0:0 , удалили армейца и 0:2.
      Всё бывает, но вот 8 лет одно и тоже...

      0
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      Рейтинг: +1955

      Из Твери Леха > Alekxei Z. 3 часа назад

      урал катает договорняки каждый год. берет очки только в матчах из зоны "болота", чтоб остаться в РПЛ и снова продолжать катать доги. всё всех устраивает, одни получают очки и премиальные, другие финансирование из гос.бюджета.

      -1
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      Рейтинг: +359

      Dr.Metal > Из Твери Леха 3 часа назад

      Друг, ты явно расстроен результатом игры, но оба мяча были забиты с игры чисто и откровенно говоря улетно. Не будь этих двух ударов и была бы, минимум ничейка. О том, что это был слив, ты напрасно говоришь. Урал смотрелся достойно

      5
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      Рейтинг: +5345

      Alekxei Z. > Dr.Metal 1 час назад

      Дело в том , что можно из года в год смотреться достойно и из 16 игр 14 проиграть при 2 ничьих.
      Фарм клуб ?
      Никакущая Сельта 5 лет дома не проигрывала Барсе, это я так к примеру....

      0
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      Рейтинг: +8866

      ilichkadr 4 часа назад

      Кони молодцы, ничего не скажешь! С красной карточкой Магнуссону судья начудил. Можно было бы и жёлтую дать для острастки.

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