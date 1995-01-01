Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

    АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» благодаря дублю Жоржиньо с пенальти

    В матче четвертого тура АПЛ «Челси» на своем поле одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

    Дубль в свой актив записал полузащитник Жоржиньо, оба мяча забивший с пенальти, также отличились Бен Чилвел и Курт Зума.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

    Челси – Кристал Пэлас – 4:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Чилвел, 50; 2:0 – Зума, 66; 3:0 – Жоржиньо (с пенальти), 78; 4:0 – Жоржиньо (с пенальти), 82.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1252

      Marley Bob 1 час назад

      хотелось бы увидеть насколько хорош новый голкипер Челси.в этом матче такой возможности не предоставилось.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1169

      21082014 1 час назад

      Пэлас не создали никаких проблем сопернику.абсолютно аморфными выглядели гости.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1356

      Romio-xxx 2 часа назад

      Так себе игра...То ли не сыгранность пока сказывается,но главные приобретения этого окна пока в тени.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79544
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru