АПЛ. «Челси» разгромил «Кристал Пэлас» благодаря дублю Жоржиньо с пенальти

В матче четвертого тура АПЛ «Челси» на своем поле одержал разгромную победу над «Кристал Пэлас» со счетом 4:0.

Дубль в свой актив записал полузащитник Жоржиньо, оба мяча забивший с пенальти, также отличились Бен Чилвел и Курт Зума.

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Челси – Кристал Пэлас – 4:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Чилвел, 50; 2:0 – Зума, 66; 3:0 – Жоржиньо (с пенальти), 78; 4:0 – Жоржиньо (с пенальти), 82.

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