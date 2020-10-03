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  • Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше»

Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше»

3 октября 2020, 22:10
30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил недовольство игрой Малкома. Его купили в прошлом году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

— «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте — забил один мяч. Вас устраивает такая статистика?

— Нет, конечно, он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ.
  • Лига уходит на двухнедельную паузу.
  • В ближайшем туре «Зенит» сыграет против «Сочи».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Малком Семак Сергей
Комментарии (30)
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Ганнибал Лектор
1601752649
Сегодня просто из рук вон плохо сыграл бразилец. Это не уровень Лиги чемпионов. Это даже для РПЛ так себе
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Бриг
1601753223
Да, там кроме старания и беготни неэффективной ничего не видно. Но - это тренер должен исправлять.
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Zenit2312
1601753264
Зато Малкома всё устраивает.Ежемесячное финансовое пополнение его больше волнует чем мнение болельщиков и тренера.
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Nevsky_RU
1601753474
Основная проблема даже не в его статистике. Всё таки техникой и мастерством какими то обладает. Стоит ли такое 40 лямов - взомжно нет. Но гораздо хуже то как он в обороне отрабатывает- то есть совсем никак. В той же Баварии вас команда пашет. Плюс этот тип бросает играть после своего неудачного действия и показывает всем как он расстроен. Вот это уже совсем не годится.
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portero
1601756305
Семак только еще большее дно, он главный тормоз. Такое вречатление что рулит дебил дзюба, а Семак его боится.....
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16tambov36
1601757212
трансфер-провал года по идее,а дело мож не в игроке а в тренере где и как его можно использовать,видеть его сильные и слабые качества
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portero
1601787516
Всё же дело в тренерском штабе и лично в Семаке, он не рулит игрой это заметно уже несколько игр, боится делать замены, хотя видно что часть игроков отбывает номер на поле.....
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САДЫЧОК
1601792286
Семак -а статистика Дзюбы и Оздоева-тебя устраивает ??? Малком-лидер команды , вместе с Барриосом , Азмуном и Ракицким !
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Hektor 84
1601797049
Зато сколько газового бабла за него ввалили. Еще и пол года лечили.
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RusPlan
1601839306
Пройдет года три - пять, Газпром забьет на сенит, они уже нормально на них отмыли бабла. в лидерах будет сочи, а за ними как всегда Спартак, ЦСКА, Локомотив, Динамо
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