Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше»

Поназаключают контрактов и при необходимости взгреть игрока за неполную самоотдачу и слабую игру, ничего сделать не могут. Защищен контрактом. А есть еще и тренеры слабаки, которые с игрока спросить не могут.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил недовольство игрой Малкома. Его купили в прошлом году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.
— «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте — забил один мяч. Вас устраивает такая статистика?
— Нет, конечно, он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
- Лига уходит на двухнедельную паузу.
- В ближайшем туре «Зенит» сыграет против «Сочи».