Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил недовольство игрой Малкома. Его купили в прошлом году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

— «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте — забил один мяч. Вас устраивает такая статистика?

— Нет, конечно, он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика.