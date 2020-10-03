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    Семак: «Нас не устраивает статистика Малкома. Он должен играть лучше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:1) выразил недовольство игрой Малкома. Его купили в прошлом году у «Барселоны» за 40 миллионов евро.

    — «Зенит» сыграл 11-й матч, Малком сыграл 11-й раз в старте — забил один мяч. Вас устраивает такая статистика?

    — Нет, конечно, он должен играть лучше. Ни его, ни нас, ни болельщиков не устраивает статистика.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Лига уходит на двухнедельную паузу.
    • В ближайшем туре «Зенит» сыграет против «Сочи».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 22:10
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3572

      polt 54 секунды назад

      Поназаключают контрактов и при необходимости взгреть игрока за неполную самоотдачу и слабую игру, ничего сделать не могут. Защищен контрактом. А есть еще и тренеры слабаки, которые с игрока спросить не могут.

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      Рейтинг: +1125

      Nevsky_RU 16 минут назад

      Основная проблема даже не в его статистике. Всё таки техникой и мастерством какими то обладает. Стоит ли такое 40 лямов - взомжно нет. Но гораздо хуже то как он в обороне отрабатывает- то есть совсем никак. В той же Баварии вас команда пашет. Плюс этот тип бросает играть после своего неудачного действия и показывает всем как он расстроен. Вот это уже совсем не годится.

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      Рейтинг: +267

      Zenit2312 > Nevsky_RU 13 минут назад

      Халк - вот это был работяга!

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      Рейтинг: +267

      Zenit2312 20 минут назад

      Зато Малкома всё устраивает.Ежемесячное финансовое пополнение его больше волнует чем мнение болельщиков и тренера.

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      Рейтинг: +1699

      Бриг 20 минут назад

      Да, там кроме старания и беготни неэффективной ничего не видно. Но - это тренер должен исправлять.

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      Рейтинг: +267

      Zenit2312 > Бриг 16 минут назад

      Малком игравший в Барсе с игроками мирового уровня и топ тренером ..... а тут Семак который может что то исправить.

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      Рейтинг: +2607

      Ганнибал Лектор 30 минут назад

      Сегодня просто из рук вон плохо сыграл бразилец. Это не уровень Лиги чемпионов. Это даже для РПЛ так себе

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