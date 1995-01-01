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    «Милан» впервые за 17 лет победил в еврокубке по пенальти

    Итальянский «Милан» обыграл португальский «Риу Аве» в серии послематчевых пенальти (2:2, 8:9 – по пенальти) и вышел в групповой этап Лиги Европы. Команды нанесли по 12 ударов, а решающим стало спасение Джанлуиджи Доннаруммы.

    Таким образом, «Милан» одержал первую за 17 лет победу в серии пенальти в еврокубках. В 2003 году миланцы обыграли «Ювентус» в финале Лиги чемпионов (0:0, 3:2 – по пенальти).

    • «Милан» ушел от поражения в матче с «Риу Аве» на 122-й минуте

    • Победитель определялся в серии пенальти, которая состояла из 24 ударов. «Милан» выиграл ее со счетом 9:8.

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    Источник: Opta

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    Сегодня, 08:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1829

      AZ 2 часа назад

      Доннарума онечно в сериях пенальти вообще мертвый

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