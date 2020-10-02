«Милан» впервые за 17 лет победил в еврокубке по пенальти

Итальянский «Милан» обыграл португальский «Риу Аве» в серии послематчевых пенальти (2:2, 8:9 – по пенальти) и вышел в групповой этап Лиги Европы. Команды нанесли по 12 ударов, а решающим стало спасение Джанлуиджи Доннаруммы.

Таким образом, «Милан» одержал первую за 17 лет победу в серии пенальти в еврокубках. В 2003 году миланцы обыграли «Ювентус» в финале Лиги чемпионов (0:0, 3:2 – по пенальти).