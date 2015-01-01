Лига Европы. «Милан» ушел от поражения на 122-й минуте матча с «Риу Аве» и победил в серии пенальти с 24 ударами

Есть шансы еще спасти этот сезон. Минус 2 российских клуба, но и минус 2 португальских. У нас больше очков за выход в группу ЛЧ (12 против 4). Ну и если мы будем одинаково набирать очки, у нас преимущество. За победу дают 2 очка - 2 * 4 / 6 = 1.33 у нас и 2 * 3 / 5 = 1.2 у них. Так что шансы выправить ситуацию есть.
В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» взял верх над «Риу Аве».
В составе итальянской команды забивали Алексис Салемакерс и Хакан Чалханоглу. У хозяев поля отличились Франсишку Жералдеш и Желсон Дала.
Победитель определялся в серии пенальти, которая состояла из 24 ударов. «Милан» выиграл ее со счетом 9:8.
Лига Европы. Квалификация. 4-й раунд
Риу Аве – Милан – 2:2 (0:0), по пенальти – 8:9
Голы: 0:1 – Салемакерс, 51; 1:1 – Жералдеш, 72; 2:1 – Желсон, 91; 2:2 – Чалханоглу (с пенальти), 120+2.
Удаление: Боревкович, 120+1 – нет.