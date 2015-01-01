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    Лига Европы. «Милан» ушел от поражения на 122-й минуте матча с «Риу Аве» и победил в серии пенальти с 24 ударами

    В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» взял верх над «Риу Аве».

    В составе итальянской команды забивали Алексис Салемакерс и Хакан Чалханоглу. У хозяев поля отличились Франсишку Жералдеш и Желсон Дала.

    Победитель определялся в серии пенальти, которая состояла из 24 ударов. «Милан» выиграл ее со счетом 9:8.

    Лига Европы. Квалификация. 4-й раунд

    Риу Аве – Милан – 2:2 (0:0), по пенальти – 8:9

    Голы: 0:1 – Салемакерс, 51; 1:1 – Жералдеш, 72; 2:1 – Желсон, 91; 2:2 – Чалханоглу (с пенальти), 120+2.

    Удаление: Боревкович, 120+1 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16958

      bset 7 минут назад

      Есть шансы еще спасти этот сезон. Минус 2 российских клуба, но и минус 2 португальских. У нас больше очков за выход в группу ЛЧ (12 против 4). Ну и если мы будем одинаково набирать очки, у нас преимущество. За победу дают 2 очка - 2 * 4 / 6 = 1.33 у нас и 2 * 3 / 5 = 1.2 у них. Так что шансы выправить ситуацию есть.

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      Рейтинг: +539

      JI e x a > bset 2 минуты назад

      Не надо тешить себя надеждами. Локомотив дай Бог, чтобы хоть одну-две ничьи вытянул, о каких победах речь может идти? Так что остаётся у нас в ЛЧ две команды, одна из которых Краснодар, который первый раз играет в группе, и опять же, наивно полагать, что они начнут выносить свою группу. В том время, как Бенфика в ЛЕ точно выйдет из группы, плюс Порту в ЛЧ может пошуметь. При такой ситуации рассчитывать, что мы сможем отыграть 4 пукнта у Португалии - утопия.

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