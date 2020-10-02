Лига Европы. «Милан» ушел от поражения на 122-й минуте матча с «Риу Аве» и победил в серии пенальти с 24 ударами

В матче четвертого квалификационного раунда Лиги Европы «Милан» взял верх над «Риу Аве».

В составе итальянской команды забивали Алексис Салемакерс и Хакан Чалханоглу. У хозяев поля отличились Франсишку Жералдеш и Желсон Дала.

Победитель определялся в серии пенальти, которая состояла из 24 ударов. «Милан» выиграл ее со счетом 9:8.

Лига Европы. Квалификация. 4-й раунд

Риу Аве – Милан – 2:2 (0:0), по пенальти – 8:9

Голы: 0:1 – Салемакерс, 51; 1:1 – Жералдеш, 72; 2:1 – Желсон, 91; 2:2 – Чалханоглу (с пенальти), 120+2.

Удаление: Боревкович, 120+1 – нет.

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