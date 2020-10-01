Лучшие игроки ЛЧ-2019/20: Нойер – вратарь, Киммих – защитник, Де Брюйне – полузащитник, Левандовски – нападающий

Определены лучшие игроки прошлого розыгрыша Лиги чемпионов по позициям.
Лучший вратарь: Мануэль Нойер («Бавария»);
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Лучший защитник: Йозуа Киммих («Бавария»);
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Лучший полузащитник: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»);
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Лучший нападающий: Роберт Левандовски («Бавария»).
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Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов