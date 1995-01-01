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    Кирьяков: «Краснодар» – одна из наших главных надежд в еврокубках»

    Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и «Краснодаром».

    «Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках. Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас еще не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал Кирьяков.

    • В первом матче «Краснодар» победил ПАОК со счетом 2:1.
    • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию ответной игры, которая состоится на стадионе в Салониках. Начало – в 22:00.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 07:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +336

      Brabus71 53 минуты назад

      Не знаю, что то как слишком мягко играли, если сегодня будут также играть, бахнут их греки

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