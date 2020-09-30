Кирьяков: «Краснодар» – одна из наших главных надежд в еврокубках»

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках. Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас еще не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал Кирьяков.