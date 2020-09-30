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  • Кирьяков: «Краснодар» – одна из наших главных надежд в еврокубках»

Кирьяков: «Краснодар» – одна из наших главных надежд в еврокубках»

30 сентября 2020, 07:56
11

Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился ожиданиями перед ответным матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между греческим ПАОКом и «Краснодаром».

«Краснодар» сейчас одна из наших главных надежд, если мы хотим иметь больше отечественных команд в еврокубках. Клуб обладает хорошим составом и игрой, чтобы решить эту задачу, хотя матч предстоит непредсказуемый. Но отступать некуда. Может так получиться, что у нас еще не скоро появится шанс увидеть сразу три российских команды в групповом этапе Лиги чемпионов», – сказал Кирьяков.

  • В первом матче «Краснодар» победил ПАОК со счетом 2:1.
  • «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию ответной игры, которая состоится на стадионе в Салониках. Начало – в 22:00.

Источник: «Известия»
Лига чемпионов ПАОК Краснодар Кирьяков Сергей
Комментарии (11)
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Brabus71
1601443142
Не знаю, что то как слишком мягко играли, если сегодня будут также играть, бахнут их греки
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Retiremen_VMF
1601447629
Непредсказуемость этого матча, правильно сказано. Сегодняшний Краснодар имеет все шансы как на победу так и на слив. Если побежится парням, тогда ПАОКу будет сложно, а если как с Сочами ходили первый тайм, значит, значит будем посмотреть. Удачи быкам и нам.
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paracetamol
1601448218
Краснодар, да Зенит. На них только надежда!
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Garrincha58
1601450402
Краснодар сможет что то показать только в ЛЕ и то если жребий будет благосклонен тоже самое касается и ЦСКА, а в ЛЧ нам нечего ловить и Зенит и Локомотив из групп не выйдут
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MEHROJ ЗЕНИТ
1601453580
Прочитал, как Киркоров хаха
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Январь 59
1601455684
До начала игры ещё 10 часов. Никаких хвалебных об Краснодару до игры. Вспоминает обидные поражения, вспоминаем преждевременные вылеты. Пока что ругаем и ругаем. Никакого шапкозакидательства
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nosovaianayen
1601457509
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vladimir-7
1601457648
Нечего волноваться, Краснодар выиграет матч в Салониках и пройдет дальше, даже сомнений нет.
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