«Спартак» получит от «Аталанты» 85 тысяч за воспитание Миранчука

«Аталанта» выплатит «Спартаку» компенсационную выплату за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.
«Академия «Спартака» получит около 85,5 тысяч евро. С учетом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», – сказал Фетисов.
- Ранее «Аталанта» объявила о подписании контракта с полузащитником «Локомотива» Миранчуком.
- Перед переходом в школу «Локомотива» Алексей вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».
Источник: ТАСС