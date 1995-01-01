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    «Спартак» получит от «Аталанты» 85 тысяч за воспитание Миранчука

    «Аталанта» выплатит «Спартаку» компенсационную выплату за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

    «Академия «Спартака» получит около 85,5 тысяч евро. С учетом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», – сказал Фетисов.

    • Ранее «Аталанта» объявила о подписании контракта с полузащитником «Локомотива» Миранчуком.
    • Перед переходом в школу «Локомотива» Алексей вместе с братом Антоном занимался в академии «Спартака».

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    Источник: ТАСС

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +24919

      oyabun 28 секунд назад

      Ну вот, теперь точно трансферы пойдут! Деньги же появятся.. ))

      0
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      Рейтинг: +4945

      САДЫЧОК 11 минут назад

      ...Надо , столько же забрать у того , кто отдал Миранчука в Локо !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4209

      Томик 21 минуту назад

      Можно будет 156 Суторминых купить по сегодняшнему курсу.

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