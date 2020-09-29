«Спартак» получит от «Аталанты» 85 тысяч за воспитание Миранчука

«Аталанта» выплатит «Спартаку» компенсационную выплату за воспитание полузащитника Алексея Миранчука.

«Академия «Спартака» получит около 85,5 тысяч евро. С учетом того, что «Аталанта» будет выплачивать деньги «Локомотиву» несколькими траншами, мы также будем получать выплаты не единовременно», – сказал Фетисов.