РПЛ: «Состояние газона в Сочи вызвало серьезную озабоченность. Совместно с РФС проведем проверку»

В РПЛ недовольны качеством поля в матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» (1:1). Специалисты проверят газон.
«РПЛ проведeт проверку газона стадиона «Фишт». Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит состояние газона на «Фиште» 29 сентября.
Состояние газона стадиона «Фишт» на матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» вызвало серьeзную озабоченность Российской Премьер-лиги.
Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона», – сообщила лига.
- Полем был недоволен главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
- «Фишт» принимал матчи чемпионата мира-2018.
- «Сочи» идет в таблице пятым.
Источник: телеграм-канал РПЛ