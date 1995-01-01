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    РПЛ: «Состояние газона в Сочи вызвало серьезную озабоченность. Совместно с РФС проведем проверку»

    В РПЛ недовольны качеством поля в матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» (1:1). Специалисты проверят газон.

    «РПЛ проведeт проверку газона стадиона «Фишт». Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит состояние газона на «Фиште» 29 сентября.

    Состояние газона стадиона «Фишт» на матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» вызвало серьeзную озабоченность Российской Премьер-лиги.

    Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона», – сообщила лига.

    • Полем был недоволен главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
    • «Фишт» принимал матчи чемпионата мира-2018.
    • «Сочи» идет в таблице пятым.

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    Источник: телеграм-канал РПЛ

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +41944

      portero 21 минуту назад

      как газон так убили??? сократили всех работников, одни менеджеры остались?????

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