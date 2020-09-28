РПЛ: «Состояние газона в Сочи вызвало серьезную озабоченность. Совместно с РФС проведем проверку»

В РПЛ недовольны качеством поля в матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» (1:1). Специалисты проверят газон.

«РПЛ проведeт проверку газона стадиона «Фишт». Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит состояние газона на «Фиште» 29 сентября.

Состояние газона стадиона «Фишт» на матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» вызвало серьeзную озабоченность Российской Премьер-лиги.

Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона», – сообщила лига.