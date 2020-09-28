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  • РПЛ: «Состояние газона в Сочи вызвало серьезную озабоченность. Совместно с РФС проведем проверку»

РПЛ: «Состояние газона в Сочи вызвало серьезную озабоченность. Совместно с РФС проведем проверку»

28 сентября 2020, 17:20
5

В РПЛ недовольны качеством поля в матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» (1:1). Специалисты проверят газон.

«РПЛ проведeт проверку газона стадиона «Фишт». Совместная комиссия РФС и РПЛ оценит состояние газона на «Фиште» 29 сентября.

Состояние газона стадиона «Фишт» на матче девятого тура между «Сочи» и «Краснодаром» вызвало серьeзную озабоченность Российской Премьер-лиги.

Руководство лиги, ФК «Сочи» и стадиона «Фишт» провели совещание по видеосвязи с участием экспертов, специализирующихся на футбольных газонах. 29 сентября комиссия РФС и РПЛ проверит состояние поля и совместно с представителями клуба и арены выработает дальнейший план действий по улучшению качества газона», – сообщила лига.

  • Полем был недоволен главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
  • «Фишт» принимал матчи чемпионата мира-2018.
  • «Сочи» идет в таблице пятым.

Источник: телеграм-канал РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар
Комментарии (5)
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portero
1601303651
как газон так убили??? сократили всех работников, одни менеджеры остались?????
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paracetamol
1601306155
Полем был недоволен главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев, а вся страна недовольна Мураткой!
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vladimir-7
1601314302
Проснулись, всё боятся из теплых кресел вылезти, проверить и устранить недостатки, лето уж кончилось.
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Бриг
1601318700
Чтобы в Сочи убили газон - это только большевики или единороссы способны довести. Это как надо в городе Сочи не любить футбол, чтобы делать такие диверсии. Вредительство!
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zigbert
1601371102
Да просто никто не хочет заниматься состоянием поля.
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