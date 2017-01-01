Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы-2017. Рейтинг «Бомбардира»

    Экс-агент Абрамов – об инфраструктуре в 90-е годы: «Спартаку» в условном Камышине предлагали одну гостиницу – без отопления и с тараканами»

    Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, обратил внимание, что сейчас российские игроки пользуются гораздо лучшей инфраструктурой, чем раньше. Однако на результат, по его словам, это не влияет.

    «Государство создало все условия, чтобы футбол поднялся. Предоставило возможности, инфраструктуру, стадионы хорошие, гостиницы. Было время в 90-х годах, когда «Спартак» приезжал в условный Камышин. А им говорили: «Есть одна гостиница. Она поделена пополам. В одной части холодно, но зато нет тараканов. В другом теплее, но тараканы по ночам сжирают».

    Сейчас условия гораздо лучше создали. Можно спокойно спать, высыпаться, готовиться. Летать на фирменных самолетах. А результаты те же», – сказал Абрамов.

    • Абрамов был агентом еще в СССР.
    • Он работал в «Совинтерспорте».
    • Абрамов написал книги о деньгах в футболе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:45
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10

      vaxrushevtrofim 1 минуту назад

      Любишь Секс, но его всегда мало. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй ----- http://bit.do/sosky

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5292

      Alekxei Z. 45 минут назад

      Рождённый ползать , летать не может !
      Про наш футбол ещё Максим Горький сказал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8434

      paracetamol 46 минут назад

      И чего? Может научились бы у тараканов бегать!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79385
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru