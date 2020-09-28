Экс-агент Абрамов – об инфраструктуре в 90-е годы: «Спартаку» в условном Камышине предлагали одну гостиницу – без отопления и с тараканами»

Владимир Абрамов, бывший футбольный агент, обратил внимание, что сейчас российские игроки пользуются гораздо лучшей инфраструктурой, чем раньше. Однако на результат, по его словам, это не влияет.

«Государство создало все условия, чтобы футбол поднялся. Предоставило возможности, инфраструктуру, стадионы хорошие, гостиницы. Было время в 90-х годах, когда «Спартак» приезжал в условный Камышин. А им говорили: «Есть одна гостиница. Она поделена пополам. В одной части холодно, но зато нет тараканов. В другом теплее, но тараканы по ночам сжирают».

Сейчас условия гораздо лучше создали. Можно спокойно спать, высыпаться, готовиться. Летать на фирменных самолетах. А результаты те же», – сказал Абрамов.