Травма Азмуна оказалась несерьезной

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сообщил о результатах МРТ, сделанной ему в связи с травмой, полученной в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой».
По словам иранца, вопреки первоначальным подозрениям его травма оказалась несерьезной. Скорее всего, форвард сможет принять участие в ближайших играх.
Азмун был заменен на 80-й минуте и покинул поле на электромобиле.
- «Зенит» обыграл «Уфу» со счетом 6:0 и занимает первое место.
- В следующем туре петербуржцы сыграют со «Спартаком».
Источник: Инстаграм Сердара Азмуна