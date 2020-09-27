Травма Азмуна оказалась несерьезной

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун сообщил о результатах МРТ, сделанной ему в связи с травмой, полученной в матче 9-го тура РПЛ с «Уфой».

По словам иранца, вопреки первоначальным подозрениям его травма оказалась несерьезной. Скорее всего, форвард сможет принять участие в ближайших играх.

Азмун был заменен на 80-й минуте и покинул поле на электромобиле.