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    «Химки»: «Готовы подписать Глушакова хоть сегодня»

    Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов выразил готовность клуба подписать полузащитника Дениса Глушакова. Чемпион России в составе «Спартака» сейчас без команды.

    «В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить. Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут. Сейчас клуб ведет переговоры со всеми, кто может усилить наше пошатнувшееся положение, но не безнадежное.

    Всего у нас в шорт-листе находятся 20 футболистов, которые рассматриваются для усиления команды», – сказал Ульянов ТАСС.

    • Последним клубом Глушакова был «Ахмат».
    • До этого хавбек шесть лет выступал за «Спартак».
    • «Химки» идут в РПЛ в зоне вылета.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +41915

      portero 25 минут назад

      вопрос в жадности Глушакова, он хочет много денег похоже Химки не готовы удовлетворить его запросы...

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      Рейтинг: +4923

      САДЫЧОК 39 минут назад

      Это далекие от футбола люди ! Зачем подписывать -эту никчемность ?! За эти деньги возьмите несколько футболистов хороших в аренду !

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