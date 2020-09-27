«Химки»: «Готовы подписать Глушакова хоть сегодня»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов выразил готовность клуба подписать полузащитника Дениса Глушакова. Чемпион России в составе «Спартака» сейчас без команды.

«В онлайн-режиме мы готовы подписать контракт с Глушаковым хоть сегодня, а как получится, зависит от него самого. С ним лично ведет переговоры наш генеральный директор Сергей Вячеславович Анохин, поэтому все вопросы на эту тему лучше с ним обсудить. Я информацию иногда больше узнаю от журналистов, что они пишут. Сейчас клуб ведет переговоры со всеми, кто может усилить наше пошатнувшееся положение, но не безнадежное.

Всего у нас в шорт-листе находятся 20 футболистов, которые рассматриваются для усиления команды», – сказал Ульянов ТАСС.