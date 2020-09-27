«Челси» – первая команда АПЛ с 2011 года с очками, уступая к перерыву в три мяча

«Челси» в третьем туре АПЛ сыграл вничью с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем» (3:3), несмотря на то что уступал к перерыву в три мяча. Последний раз такое было в лиге в 2011 году.

Тогда в феврале от поражения, проигрывая к перерыву в три мяча, ушел «Вест Хэм». Соперником был тоже «Вест Бромвич».