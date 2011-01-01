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    «Челси» – первая команда АПЛ с 2011 года с очками, уступая к перерыву в три мяча

    «Челси» в третьем туре АПЛ сыграл вничью с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем» (3:3), несмотря на то что уступал к перерыву в три мяча. Последний раз такое было в лиге в 2011 году.

    Тогда в феврале от поражения, проигрывая к перерыву в три мяча, ушел «Вест Хэм». Соперником был тоже «Вест Бромвич».

    • «Челси» после трех туров набрал четыре очка.
    • «Вест Бромвич» после такой же дистанции имеет в активе очко.
    • Выходца из Чемпионшипа тренирует бывший менеджер «Локомотива» Славен Билич.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      вратарь сборной 18 минут назад

      «Челси» – первая команда АПЛ с 2011 года с очками, уступая к перерыву в три мяча-нихрена не понял по заголовку

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