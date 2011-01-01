«Челси» – первая команда АПЛ с 2011 года с очками, уступая к перерыву в три мяча-нихрена не понял по заголовку
«Челси» в третьем туре АПЛ сыграл вничью с выходцем из Чемпионшипа «Вест Бромвичем» (3:3), несмотря на то что уступал к перерыву в три мяча. Последний раз такое было в лиге в 2011 году.
Тогда в феврале от поражения, проигрывая к перерыву в три мяча, ушел «Вест Хэм». Соперником был тоже «Вест Бромвич».
- «Челси» после трех туров набрал четыре очка.
- «Вест Бромвич» после такой же дистанции имеет в активе очко.
- Выходца из Чемпионшипа тренирует бывший менеджер «Локомотива» Славен Билич.