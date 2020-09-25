Суперкубок УЕФА. «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» и выиграла трофей

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» одолела «Севилью» со счетом 2:1.

Испанцы на 13-й минуте вышли вперед благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти, однако мюнхенская команда еще до перерыва отыгралась усилиями Леона Горецки. Основное время встречи завершилось ничьей, а на 104-й минуте победу «Баварии» принес гол Хави Мартинеса.

Действующий чемпион Германии выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз в истории, первый был в 2013-м году.

Суперкубок УЕФА. Финал

Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Окампос (с пенальти), 13; 1:1 – Горецка, 34; 2:1 – Мартинес, 104.

«Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Дэвис, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горецка (Мартинес, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Ракитич (Торрес, 56), Хордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 72), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

Предупреждения: Алаба, 11; Эрнандес, 90+1 – Хордан, 45+1; Кунде, 55; Фернандо, 69; Эскудеро, 119.