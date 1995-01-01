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    Суперкубок УЕФА. «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» и выиграла трофей

    В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» одолела «Севилью» со счетом 2:1.

    Испанцы на 13-й минуте вышли вперед благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти, однако мюнхенская команда еще до перерыва отыгралась усилиями Леона Горецки. Основное время встречи завершилось ничьей, а на 104-й минуте победу «Баварии» принес гол Хави Мартинеса.

    Действующий чемпион Германии выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз в истории, первый был в 2013-м году.

    Суперкубок УЕФА. Финал

    Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Окампос (с пенальти), 13; 1:1 – Горецка, 34; 2:1 – Мартинес, 104.

    «Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Дэвис, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горецка (Мартинес, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

    «Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Ракитич (Торрес, 56), Хордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 72), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

    Предупреждения: Алаба, 11; Эрнандес, 90+1 – Хордан, 45+1; Кунде, 55; Фернандо, 69; Эскудеро, 119.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1871

      Puddle 32 минуты назад

      Баварию с победой, а спортаг и здесь опозорился! Гы-гы-гы!

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