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  • Суперкубок УЕФА. «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» и выиграла трофей

Суперкубок УЕФА. «Бавария» одержала волевую победу над «Севильей» и выиграла трофей

25 сентября 2020, 00:34
4

В матче за Суперкубок УЕФА «Бавария» одолела «Севилью» со счетом 2:1.

Испанцы на 13-й минуте вышли вперед благодаря голу Лукаса Окампоса с пенальти, однако мюнхенская команда еще до перерыва отыгралась усилиями Леона Горецки. Основное время встречи завершилось ничьей, а на 104-й минуте победу «Баварии» принес гол Хави Мартинеса.

Действующий чемпион Германии выиграл Суперкубок УЕФА во второй раз в истории, первый был в 2013-м году.

Суперкубок УЕФА. Финал

Бавария (Германия) – Севилья (Испания) – 2:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Окампос (с пенальти), 13; 1:1 – Горецка, 34; 2:1 – Мартинес, 104.

«Бавария»: Нойер, Алаба (Боатенг, 112), Люка Эрнандес (Дэвис, 99), Павар, Зюле, Мюллер, Киммих, Гнабри, Горецка (Мартинес, 99), Сане (Толиссо, 70), Левандовски.

«Севилья»: Буну, Эскудеро, Кунде, Карлос, Навас, Ракитич (Торрес, 56), Хордан (Васкес, 94), Сусо (Гудель, 72), Фернандо, Окампос, де Йонг (Эн-Несири, 56).

Предупреждения: Алаба, 11; Эрнандес, 90+1 – Хордан, 45+1; Кунде, 55; Фернандо, 69; Эскудеро, 119.

Источник: «Бомбардир»
Европа Бавария Севилья
Комментарии (4)
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paracetamol
1600993860
Как Ростов сегодня!
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Marley Bob
1601003499
Глядя,как играет Бавария,трудно представить кто сможет остановить ее в Лиге на данный момент.про Чемпионат Германии и говорить нечего.
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Vladarg
1601018749
Игра Севильи заслуживает самых лестных отзывов.доставили немало хлопот нынешней Баварии,которая производит впечатление просто непобедимой.
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neveldomha
1601022852
Жаль севу. На 85-й минуте кубок пролетел мимо них. И Нойер тут в большей степени не при чем. Бить нужно было в левый от кипера угол или по крайней мере сильнее.
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