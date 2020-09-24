Тренер «Спартака-2» Пилипчук – о поражении от «Алании»: «Жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол»

Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук после матча 11-го тура ФНЛ против «Алании», в котором его команда проиграла со счетом 1:2, высказал недовольство работой судейской бригады.

«Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм. Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол.

В прошлой игре – пенальти, которого не было, а сейчас карточка у соперника, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч. Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях», – сказал Пилипчук.