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    Тренер «Спартака-2» Пилипчук – о поражении от «Алании»: «Жалко пацанов, которые попадают под судейский произвол»

    Главный тренер «Спартака-2» Роман Пилипчук после матча 11-го тура ФНЛ против «Алании», в котором его команда проиграла со счетом 1:2, высказал недовольство работой судейской бригады.

    «Прежде всего, хочу поблагодарить своих ребят за качественный второй тайм. Но мне жалко молодых пацанов, которые попадают под судейский произвол.

    В прошлой игре – пенальти, которого не было, а сейчас карточка у соперника, которая совсем не желтая с непонятной трактовкой: попытка сыграть в мяч. Игрок, который проигрывает два метра, не может играть в мяч. Сказать нечего. Все на судьях», – сказал Пилипчук.

    • Матч обслуживал арбитр Олег Соколов.
    • «Спартак-2» по итогам тура опустился на третье место в турнирной таблице ФНЛ.

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    Источник: Официальный сайт ФНЛ

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