Семеду перешел в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с защитником Нельсоном Семеду.

Соглашение с португальцем подписано до июня 2023 года с возможностью продления еще на два сезона.

Трансфер Семеду обошелся «Вулверхэмптону» в 30 миллионов евро. Еще 10 миллионов английский клуб выплатит «Барселоне» в качестве бонусов.

Защитник выступал за «Барсу» с 2017 года.

Он провел за какталонцев 124 матча, забив два гола и сделав 11 ассистов.