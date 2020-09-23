Семеду перешел в «Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон» объявил о подписании контракта с защитником Нельсоном Семеду.
Соглашение с португальцем подписано до июня 2023 года с возможностью продления еще на два сезона.
Трансфер Семеду обошелся «Вулверхэмптону» в 30 миллионов евро. Еще 10 миллионов английский клуб выплатит «Барселоне» в качестве бонусов.
- Защитник выступал за «Барсу» с 2017 года.
- Он провел за какталонцев 124 матча, забив два гола и сделав 11 ассистов.
twit text — Wolves (@Wolves) September 23, 2020
Источник: Официальный сайт «Вулверхэмптона»