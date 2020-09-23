Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» прошел «Лутон», Ярмоленко поучаствовал в четырех голах «Вест Хэма» в ворота «Халл Сити»

«Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка английской лиги прошел представителя Чемпионшипа из Лутона. Победный мяч забил Хуан Мата.

Украинец Андрей Ярмоленко сделал дубль и отдал две результативные передачи в матче с «Халл Сити». «Брентфорд» прошел «Вест Бромвич» Славена Билича.

Кубок английской лиги. 1/16 финала

Вест Бромвич – Брентфорд – 2:2 (0:0, 2:2, 4:5 по пенальти)

Голы: 1:0 – Робсон-Кану, 56 (с пенальти); 1:1 – Маркондес, 58; 2:1 – Эдвардс, 66 (с пенальти); 2:2 – Форсс, 73 (с пенальти).

Вест Хэм – Халл Сити – 5:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Снодграсс, 18; 2:0 – Аллер, 45; 3:0 – Ярмоленко, 56 (с пенальти); 3:1 – Уилкс, 70; 4:1 – Аллер, 90+1; 5:1 – Ярмоленко, 90+2.

Лутон – Манчестер Юнайтед – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мата, 44; 0:2 – Рэшфорд, 88; 0:3 – Гринвуд, 90+2.

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