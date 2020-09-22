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  • Газзаев: «Перед приходом в ЦСКА положил Гинеру список из 28 человек на выход. Насчет меня подняли шум: «Кто он такой?»

Газзаев: «Перед приходом в ЦСКА положил Гинеру список из 28 человек на выход. Насчет меня подняли шум: «Кто он такой?»

22 сентября 2020, 19:37
9

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскрыл обстоятельства прихода в команду во второй раз – в 2004 году. Газзаев просил убрать из клуба десятки человек.

«Я тогда работал в молодeжной сборной. Хорошая была команда: Березуцкие, Евгений Алдонин и все остальные. Мне позвонил Евгений Леннорович Гинер. Встретились с ним, пошли пообедать. Беседовали около трех часов. Я был полностью удовлетворeн разговором. Перед началом сезона я попросил: «Поговорю с игроками, познакомлюсь». Ещe последний тур был, но все знали, что я приму команду. Три дня беседовал с руководством и со всеми игроками.

На третий день пришeл к Гинеру и положил список: 14 руководителей – тренеры, администраторы – и 14 футболистов. Все – на выход. Конечно, у него было шоковое состояние. И тогда ветераны подняли шум: «Кто он такой?» Но нужно было с чистого листа начинать. Уже были подготовлены молодые игроки: Ролан Гусев, Дейвидас Шемберас, Березуцкие… Созвали тогда пресс-конференцию, и я чeтко объяснил, кто на чьe место приходит», – сказал Газзаев на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

  • Газзаев брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
  • Сейчас он занимает мандат в Государственной думе РФ.
  • ЦСКА сейчас идет в РПЛ третьим.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Газзаев Валерий
Комментарии (9)
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derrik2000
1600793878
Ну, что? Создал почти с нуля новую отличную команду, которая в последствии ПЕРВОЙ из российских команд КЛАССНО выиграла, считай, в гостях, Кубок УЕФА. Тут уж только одно можно сказать - МОЛОДЕЦ!
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Niko
1600794961
Жёстко, но оценивают по результату, за победы большое спасибо, а за все что после... не пропустит цензура
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Ганнибал Лектор
1600796571
...а усы после победы в Кубке УЕФА так и не сбрил )))
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Граф2019
1600796690
из думы и не десяток гнать надо...
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zhozefina.lewa
1600801485
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