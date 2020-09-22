Газзаев: «Перед приходом в ЦСКА положил Гинеру список из 28 человек на выход. Насчет меня подняли шум: «Кто он такой?»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскрыл обстоятельства прихода в команду во второй раз – в 2004 году. Газзаев просил убрать из клуба десятки человек.

«Я тогда работал в молодeжной сборной. Хорошая была команда: Березуцкие, Евгений Алдонин и все остальные. Мне позвонил Евгений Леннорович Гинер. Встретились с ним, пошли пообедать. Беседовали около трех часов. Я был полностью удовлетворeн разговором. Перед началом сезона я попросил: «Поговорю с игроками, познакомлюсь». Ещe последний тур был, но все знали, что я приму команду. Три дня беседовал с руководством и со всеми игроками.

На третий день пришeл к Гинеру и положил список: 14 руководителей – тренеры, администраторы – и 14 футболистов. Все – на выход. Конечно, у него было шоковое состояние. И тогда ветераны подняли шум: «Кто он такой?» Но нужно было с чистого листа начинать. Уже были подготовлены молодые игроки: Ролан Гусев, Дейвидас Шемберас, Березуцкие… Созвали тогда пресс-конференцию, и я чeтко объяснил, кто на чьe место приходит», – сказал Газзаев на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».