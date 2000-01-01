Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    3 Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?
    Тест: вы точно знаете сборную Аргентины?

    Газзаев: «Перед приходом в ЦСКА положил Гинеру список из 28 человек на выход. Насчет меня подняли шум: «Кто он такой?»

    Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев раскрыл обстоятельства прихода в команду во второй раз – в 2004 году. Газзаев просил убрать из клуба десятки человек.

    «Я тогда работал в молодeжной сборной. Хорошая была команда: Березуцкие, Евгений Алдонин и все остальные. Мне позвонил Евгений Леннорович Гинер. Встретились с ним, пошли пообедать. Беседовали около трех часов. Я был полностью удовлетворeн разговором. Перед началом сезона я попросил: «Поговорю с игроками, познакомлюсь». Ещe последний тур был, но все знали, что я приму команду. Три дня беседовал с руководством и со всеми игроками.

    На третий день пришeл к Гинеру и положил список: 14 руководителей – тренеры, администраторы – и 14 футболистов. Все – на выход. Конечно, у него было шоковое состояние. И тогда ветераны подняли шум: «Кто он такой?» Но нужно было с чистого листа начинать. Уже были подготовлены молодые игроки: Ролан Гусев, Дейвидас Шемберас, Березуцкие… Созвали тогда пресс-конференцию, и я чeтко объяснил, кто на чьe место приходит», – сказал Газзаев на ютуб-канале «Сычев подкаст и Денис Казанский».

    • Газзаев брал с ЦСКА Кубок УЕФА.
    • Сейчас он занимает мандат в Государственной думе РФ.
    • ЦСКА сейчас идет в РПЛ третьим.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +753

      Граф2019 19 минут назад

      из думы и не десяток гнать надо...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13407

      silver29 > Граф2019 7 минут назад

      А что, представь приходит Газзаев к Володину и список депутатов ему с вещами на выход на стол, мол оставляем по одному депутату от фракции, и расчет с экономией бюджета.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Ганнибал Лектор 21 минуту назад

      ...а усы после победы в Кубке УЕФА так и не сбрил )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1343

      Niko 48 минут назад

      Жёстко, но оценивают по результату, за победы большое спасибо, а за все что после... не пропустит цензура

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11114

      derrik2000 1 час назад

      Ну, что?
      Создал почти с нуля новую отличную команду, которая в последствии ПЕРВОЙ из российских команд КЛАССНО выиграла, считай, в гостях, Кубок УЕФА.
      Тут уж только одно можно сказать - МОЛОДЕЦ!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +897

      vmonomah17 > derrik2000 6 минут назад

      Смотреть игру того цска доставляло одно удовольствие - вагнер, олич, карвальо, жирков, одиа, ярошик... Великолепная была команда!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79251
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru