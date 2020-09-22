Bobsoccer: «Зенит» предложит Дриусси новый контракт. Аргентинец хочет остаться

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не обращался к руководству клуба с просьбой о трансфере, сообщает Bobsoccer.

Аргентинский игрок и не планирует покидать питерскую команду до окончания контакта. Дриусси счастлив в «Зените», и после разговора с руководством аргентинец решил остаться в Петербурге. «Зенит» предложит Дриусси продлить контракт.