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    Bobsoccer: «Зенит» предложит Дриусси новый контракт. Аргентинец хочет остаться

    Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси не обращался к руководству клуба с просьбой о трансфере, сообщает Bobsoccer.

    Аргентинский игрок и не планирует покидать питерскую команду до окончания контакта. Дриусси счастлив в «Зените», и после разговора с руководством аргентинец решил остаться в Петербурге. «Зенит» предложит Дриусси продлить контракт.

    • В прошлом сезоне игрок провел 24 матча в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи.
    • Контракт Дриусси истекает летом 2021 года.
    • Зимой интерес к нему проявлял «Интер Майами».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2430

      Ганнибал Лектор 20 минут назад

      Очень хорошо, Себу надо оставлять, конечно же. Здоровья ему!

      0
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      Рейтинг: +811

      кто там 1 час назад

      после разговора с руководством аргентинец решил остаться в Петербурге.


      Это после того как ему назвали сумму подъёмных за новый контракт?)

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