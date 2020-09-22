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    Защитник сборной Армении расторг контракт с «Уралом»

    Защитник сборной Армении Вараздат Ароян сообщил о расторжении контракта с «Уралом».

    «Сегодня мы с футбольным клубом «Урал» приняли решение расторгнуть мой контракт. Хочу от всей души поблагодарить «Урал» за все годы, проведенные в Екатеринбурге. Я благодарен руководству за шанс, который мне предоставили. Теперь пришло время открыть для себя новую страницу в моей карьере. Екатеринбург навсегда останется в моем сердце. Я всегда буду помнить годы, которые провел в этом прекрасном городе. В моем сердце всегда особое место будут занимать болельщики «Урала», которые с особой теплотой и душой болеют за свой родной клуб», — сказал Ароян.

    • В этом сезоне РПЛ Ароян провел за «Урал» один матч.

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    Источник: Sport24

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