Защитник сборной Армении расторг контракт с «Уралом»

Защитник сборной Армении Вараздат Ароян сообщил о расторжении контракта с «Уралом».

«Сегодня мы с футбольным клубом «Урал» приняли решение расторгнуть мой контракт. Хочу от всей души поблагодарить «Урал» за все годы, проведенные в Екатеринбурге. Я благодарен руководству за шанс, который мне предоставили. Теперь пришло время открыть для себя новую страницу в моей карьере. Екатеринбург навсегда останется в моем сердце. Я всегда буду помнить годы, которые провел в этом прекрасном городе. В моем сердце всегда особое место будут занимать болельщики «Урала», которые с особой теплотой и душой болеют за свой родной клуб», — сказал Ароян.