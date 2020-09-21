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    РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат» благодаря голу на 91-й минуте

    В заключительном матче восьмого тура РПЛ «Динамо» минимально обыграло «Ахмат».

    Единственный гол в игре в компенсированное ко второму тайму время забил Иван Ордец.

    С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

    Чемпионат России. РПД. 8-й тур

    Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.

    «Динамо»: Шунин, Скопинцев, Слепов (Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Лесовой, Моро, Шиманьски (Игбун, 87), Фомин, Грулев (Каборе, 90+4), Н`Жи.

    «Ахмат»: Гудиев, Нижич, Ненахов, Богосовац, Быстров (Харин, 55), Бериша (Иванов, 77), Тимофеев, Исмаэл (Мелкадзе, 77), Швец (Садулаев, 90+3), Анхель, Ильин (Понсе, 55).

    Предупреждения: Слепов, 31; Грулев, 66; Лесовой, 88; Ордец, 90+3 – Швец, 27; Ильин, 48; Богосовац, 76; Тимофеев, 82.

    Удаление: нет – Богосавац, 80.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    21.09.2020 21:02
    Комментарии36
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      Рейтинг: +2871

      maygli 1 час назад

      Сегодня Динамо выглядело сильнее и увереннее
      . Ахмат отбивался как мог и часто терял мяч, очень часто.
      А Локомотиву Т. просто слили. Такое ощущение, что игра на Евро им была не нужна, решили сконцентрироваться на РПЛ.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +25

      16tambov36 > maygli 54 минуты назад

      а зачем концентрироваться на рпл что б в следующем году так же выйти и обосраться?и такая песня из года в год у наших клубов

      2
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      Рейтинг: +18274

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уверен, что после этой игры, Шунин - №1 в сборной.

      1
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      Рейтинг: +3263

      Cleaner 1 час назад

      Если бы в футболе была уместна логика, я бы сказал, что Ахмат - команда гораздо слабее Локомотива из Тбилиси...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +79251

      zigbert 1 час назад

      Динамо с победой! Не совсем понятен был состав на матч.В обороне появился молодой Слепов. Н Жи в начале матча был совсем не заметен. Игбун на мой взгляд играет лучше. Шунину конечно надо сказать спасибо, спас команду в нескольких моментах. Из игроков очень заметен был Лесовой.

      2
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      Рейтинг: +8506

      alex1951 > zigbert 48 минут назад

      Понятно ,что не все ,как надо в рос.футболе.....с другой стороны ловишь себя на мысли , ах ладно , свои же победили и хорошо! Счет то остается.......

      0
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      Рейтинг: +45

      ШАХ 2 часа назад

      Какое же убожество наш футбол... Доп.время. Штрафной у ворот Динамо, ахматовец лупит на 4 местра выше перекладины!!! То же доп.время.. 4 динамовца выходят на ворота Ахмата и игрок тупой и слепой лупит мимо ворот. Левее был партнёр ну совсем один.. Исполнительное мастерство на нуле.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8506

      alex1951 > ШАХ 2 часа назад

      Сидя у ящика ,посасывая пивасик, неважно,рассуждать о несовершенстве
      футбола очень удобно....правда это место уже занято Вася-Утей...))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3263

      Cleaner > alex1951 1 час назад

      Несовершенство в чистом виде было реальностью Динамо в игре с грузинским Локомотивом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +10471

      Alimpasha 2 часа назад

      Ахмату нужен нап,при чем,срочно,сколько можно мазать моменты?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2871

      maygli > Alimpasha 1 час назад

      Они же Мелкадзе взяли.

      0
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      Рейтинг: +785

      alll-333 2 часа назад

      Шунин очередной раз доказал, что хоть играет нестабильно- всё- равно вратарь экстра класса. Если бы не он- опять была бы печалька.

      7
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      ...
      Рейтинг: +2419

      Ганнибал Лектор > alll-333 2 часа назад

      что же этот экстракласса от грузинских любителей пропустил?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8506

      alex1951 > alll-333 2 часа назад

      Его сейв ,кажется на 93 минуте , ценой в 2 полновесных очёчка! Слава Шуне!

      4
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      ...
      Рейтинг: +8506

      alex1951 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Отвечаем :Накуне игры,коварные горцы, спасая якобы от короны и вируса ,заманили в горы и напоили зельем якобы антикоронным.......нисево,нисево препомнем))))))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +785

      alll-333 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Я кажется написал:"хоть играет нестабильно"- или читаешь только то, что хочешь услышать?

      3
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      ...
      Рейтинг: +785

      alll-333 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      и вообще: чтобы выиграть- должна играть вся команда, как сегодня

      3
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      ...
      Рейтинг: +8506

      alex1951 > alll-333 2 часа назад

      Он за ,,голубых,, - судя по профилю,ему можна....)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2419

      Ганнибал Лектор > alll-333 2 часа назад

      вратарь экстра класса всегда играет стабильно. Ибо стабильность - признак мастерства. Если играет нестабильно - то это просто вратарь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2419

      Ганнибал Лектор > alex1951 2 часа назад

      а вот тут вопрос: кто и за каких голубых? Я, например, помню, как Антоша 8 из 9 в одном матче от Зенита вытаскивал. А через год после того дня Зенит выиграл у Манчестер Юнайтед Фергюсона матч за суперкубок УЕФА. А что выиграли твои голубые в Европе? Что полезного они внесли в российскую копилку? Так что давай заткни хлебало про голубых и смотри как настоящие футболисты в футбол играют, а не в регби.

      0
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      ...
      Рейтинг: +785

      alll-333 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      По твоей логике в мире нет ни одного вратаря экстра класса. У любого есть периоды нестабильности. Такое было ни единожды даже у великого Яшина. Хорошо, что это только твоё личное мнение.

      1
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      Рейтинг: +8506

      alex1951 > Ганнибал Лектор 1 час назад

      Послухай Людоед Лектор,не читай мне лекции....это раз...
      Второе...Задавая вопросы, не надо хамить ,типа ,,заткни хлебало,,...
      В третьих....Насчет полезности,то ты был ,либо в глубоком проекте либо в памперсах....Учи историю....и про голубых ...а чего ты обиделся ,Зенит какого цвета?

      1
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      ...
      Рейтинг: +2419

      Ганнибал Лектор > alll-333 1 час назад

      Давай не будем сравнивать Антошу с Яшиным. У Яшина было не только трудолюбие, но и феноменальный талант. И ситуация там была совершенно иная - не путай с современными тепличными условиями футболистов.

      0
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      Рейтинг: +2419

      Ганнибал Лектор > alex1951 1 час назад

      Историю я знаю в разы лучше тебя, так что, как говорится, не говори, что мне делать - и я не скажу, куда тебе идти.
      И про полезность, я имел ввиду не тыща девятьсот лохматые, а недавнее прошлое, влияющее на рейтинг УЕФА и престиж РПЛ.
      Хамство? Просто общаюсь в выбранной тобой манере. Разницу между "голубыми" и "сине-бело-голубыми" ощущаешь?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3253

      afw13 2 часа назад

      что-то Динамо совсем не радует. игроки вроде неплохие собраны в команде, а толковой игры нет. эх, нужен Динамо хороший тренер, который сделает из группы футболистов команду, сплоченный коллектив.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3756

      житель СПб 2 часа назад

      Динамо победило справедливо. Почти - потому что у Ахмата игрока удалили, а у Динамо - хотя дважды были основания для этого - нет. Но по игре были сильнее.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +10990

      derrik2000 2 часа назад

      Повезло, сказочно повезло динамовцам, что забили в концовке.
      Иначе свои бы болельщики, которые были на стадионе ПОРВАЛИ их на ленточки за проигрыш тбилисскому Локомотиву.
      Хотя, признаться, динамовцам повезло: в конце 1-го и 2-го таймов у Ахмата было ДВА ГОЛЕВЕЙШИХ МОМЕНТА, но фортуна сегодня была не на стороне грозненцев...

      5
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