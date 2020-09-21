Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат» благодаря голу на 91-й минуте

21 сентября 2020, 21:02
35

В заключительном матче восьмого тура РПЛ «Динамо» минимально обыграло «Ахмат».

Единственный гол в игре в компенсированное ко второму тайму время забил Иван Ордец.

С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

Чемпионат России. РПД. 8-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Слепов (Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Лесовой, Моро, Шиманьски (Игбун, 87), Фомин, Грулев (Каборе, 90+4), Н`Жи.

«Ахмат»: Гудиев, Нижич, Ненахов, Богосовац, Быстров (Харин, 55), Бериша (Иванов, 77), Тимофеев, Исмаэл (Мелкадзе, 77), Швец (Садулаев, 90+3), Анхель, Ильин (Понсе, 55).

Предупреждения: Слепов, 31; Грулев, 66; Лесовой, 88; Ордец, 90+3 – Швец, 27; Ильин, 48; Богосовац, 76; Тимофеев, 82.

Удаление: нет – Богосавац, 80.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ахмат
Комментарии (35)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alex1951
1600711529
Андреналин,валокардин,валидол - кто что хочет! А я ,лично,старпер накачу старой доброй водки! Ну ,Динамо,ну ты даешь! Чуть концы не отдал.....)))))
Ответить
Просто-333
1600711651
Очень, очень тяжёлая игра. Победа на зубах. Динамо- с победой!!!
Ответить
derrik2000
1600711750
Повезло, сказочно повезло динамовцам, что забили в концовке. Иначе свои бы болельщики, которые были на стадионе ПОРВАЛИ их на ленточки за проигрыш тбилисскому Локомотиву. Хотя, признаться, динамовцам повезло: в конце 1-го и 2-го таймов у Ахмата было ДВА ГОЛЕВЕЙШИХ МОМЕНТА, но фортуна сегодня была не на стороне грозненцев...
Ответить
житель СПб
1600711788
Динамо победило справедливо. Почти - потому что у Ахмата игрока удалили, а у Динамо - хотя дважды были основания для этого - нет. Но по игре были сильнее.
Ответить
Мага 13
1600711915
что-то Динамо совсем не радует. игроки вроде неплохие собраны в команде, а толковой игры нет. эх, нужен Динамо хороший тренер, который сделает из группы футболистов команду, сплоченный коллектив.
Ответить
Просто-333
1600711957
Шунин очередной раз доказал, что хоть играет нестабильно- всё- равно вратарь экстра класса. Если бы не он- опять была бы печалька.
Ответить
ШАХ
1600713608
Какое же убожество наш футбол... Доп.время. Штрафной у ворот Динамо, ахматовец лупит на 4 местра выше перекладины!!! То же доп.время.. 4 динамовца выходят на ворота Ахмата и игрок тупой и слепой лупит мимо ворот. Левее был партнёр ну совсем один.. Исполнительное мастерство на нуле.
Ответить
zigbert
1600716434
Динамо с победой! Не совсем понятен был состав на матч.В обороне появился молодой Слепов. Н Жи в начале матча был совсем не заметен. Игбун на мой взгляд играет лучше. Шунину конечно надо сказать спасибо, спас команду в нескольких моментах. Из игроков очень заметен был Лесовой.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1600717057
Уверен, что после этой игры, Шунин - №1 в сборной.
Ответить
maygli
1600718438
Сегодня Динамо выглядело сильнее и увереннее . Ахмат отбивался как мог и часто терял мяч, очень часто. А Локомотиву Т. просто слили. Такое ощущение, что игра на Евро им была не нужна, решили сконцентрироваться на РПЛ.
Ответить
Главные новости
Жеребьевка ЛЧ, будущее Барко, жесткое наказание для Талалаева и другие новости
02:00
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Определились все участники общего этапа Лиги конференций-2026/27
00:47
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Примера. «Барселона» вернула лидерство, обыграв «Атлетик» – 2:0
00:03
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
Вчера, 23:57
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
Вчера, 23:48
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
Вчера, 23:41
Все новости
Все новости
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
1
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
1
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
1
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
1
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
7
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
2
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
6
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
4
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Реакция Губерниева на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 18:48
10
Динамовец Александров перешел в другой клуб РПЛ
Вчера, 18:40
Филипенко раскрыл, сколько ему платили в «Спартаке»
Вчера, 18:09
Глава КДК РФС объяснил наказание для Талалаева
Вчера, 17:58
1
«Краснодар» продлил контракт с «русским Холандом»
Вчера, 17:49
2
Аршавин заявил, что Мостовой перестал играть за «Зенит» по двум причинам
Вчера, 17:40
9
ВидеоТалалаева жестко наказали за оскорбительный жест во время матча с «Рубином»
Вчера, 17:17
33
«Динамо» объявило о переносе домашнего матча на «РЖД Арену»: подробности
Вчера, 16:55
5
«Факел» собирается арендовать игрока «Зенита»
Вчера, 16:36
2
Президент УЕФА объяснил, когда будет снят бан с российского футбола
Вчера, 16:20
7
ФотоВендел ответил на критику Орлова
Вчера, 16:04
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+