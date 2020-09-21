РПЛ. «Динамо» победило «Ахмат» благодаря голу на 91-й минуте

В заключительном матче восьмого тура РПЛ «Динамо» минимально обыграло «Ахмат».

Единственный гол в игре в компенсированное ко второму тайму время забил Иван Ордец.

С 80-й минуты грозненцы играли вдесятером после удаления Мирослава Богосаваца.

Чемпионат России. РПД. 8-й тур

Динамо (Москва) – Ахмат (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Ордец, 90+1.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Слепов (Плиев, 70), Евгеньев, Ордец, Лесовой, Моро, Шиманьски (Игбун, 87), Фомин, Грулев (Каборе, 90+4), Н`Жи.

«Ахмат»: Гудиев, Нижич, Ненахов, Богосовац, Быстров (Харин, 55), Бериша (Иванов, 77), Тимофеев, Исмаэл (Мелкадзе, 77), Швец (Садулаев, 90+3), Анхель, Ильин (Понсе, 55).

Предупреждения: Слепов, 31; Грулев, 66; Лесовой, 88; Ордец, 90+3 – Швец, 27; Ильин, 48; Богосовац, 76; Тимофеев, 82.

Удаление: нет – Богосавац, 80.

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