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    Директор «Рубина» Сайманов: «Прядкин – наш президент, его позиции по-прежнему крепки»

    Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о смене президента РПЛ. В Казани доверяют Сергею Прядкину, нынешнему руководителю лиги.

    «Это какие-то рабочие моменты. Футбол прекрасен эмоциями, они бушуют, это следствие этого. Мы же его только избрали. Его позиции, на мой взгляд, по-прежнему крепки. Он будет реализовывать ближайшую стратегию, он наш президент. Всякое в жизни может произойти, но пока нет таких предпосылок», – цитирует Сайманова «Р-Спорт».

    • Прядкин работает в лиге с 2001 года, с ее основания.
    • Последнее переизбрание случилось в марте.
    • «Рубин» идет в таблице восьмым.

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    Источник: «Р-Спорт»

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