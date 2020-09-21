Директор «Рубина» Сайманов: «Прядкин – наш президент, его позиции по-прежнему крепки»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал слухи о смене президента РПЛ. В Казани доверяют Сергею Прядкину, нынешнему руководителю лиги.
«Это какие-то рабочие моменты. Футбол прекрасен эмоциями, они бушуют, это следствие этого. Мы же его только избрали. Его позиции, на мой взгляд, по-прежнему крепки. Он будет реализовывать ближайшую стратегию, он наш президент. Всякое в жизни может произойти, но пока нет таких предпосылок», – цитирует Сайманова «Р-Спорт».
- Прядкин работает в лиге с 2001 года, с ее основания.
- Последнее переизбрание случилось в марте.
- «Рубин» идет в таблице восьмым.
Источник: «Р-Спорт»