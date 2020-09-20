Газизов: «Зобнин показывает суперигру, одну из лучших среди европейских чемпионатов»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру полузащитника москвичей Романа Зобнина.

«Роман показывает суперигру. Она очень интересная. То, что он показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов. Я так это вижу. Давайте будем держать за него кулаки.

Насколько я знаю, за ним наблюдают много специалистов из других клубов. Это говорит очень о многом. Он раскрывается как универсальный игрок.

С какой суммы начали бы рассматривать трансфер Зобнина? Не хочу рассматривать по Роману предложения, но если игрок захочет, то что мы можем поделать? Мы должны пойти на определенные условия, которые будут важны и для развития игрока, и чтобы это было хорошо «Спартаку».

Мы двигаемся вперед всей командой, никто никуда уходить не хочет — это точно. Но все в жизни может произойти. На сегодня никто уходить не хочет. Надеюсь, так будет и дальше», – сказал Газизов.