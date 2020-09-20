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  • Газизов: «Зобнин показывает суперигру, одну из лучших среди европейских чемпионатов»

Газизов: «Зобнин показывает суперигру, одну из лучших среди европейских чемпионатов»

20 сентября 2020, 20:39
10

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру полузащитника москвичей Романа Зобнина.

«Роман показывает суперигру. Она очень интересная. То, что он показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов. Я так это вижу. Давайте будем держать за него кулаки.

Насколько я знаю, за ним наблюдают много специалистов из других клубов. Это говорит очень о многом. Он раскрывается как универсальный игрок.

С какой суммы начали бы рассматривать трансфер Зобнина? Не хочу рассматривать по Роману предложения, но если игрок захочет, то что мы можем поделать? Мы должны пойти на определенные условия, которые будут важны и для развития игрока, и чтобы это было хорошо «Спартаку».

Мы двигаемся вперед всей командой, никто никуда уходить не хочет — это точно. Но все в жизни может произойти. На сегодня никто уходить не хочет. Надеюсь, так будет и дальше», – сказал Газизов.

  • «Спартак» в 8-м туре РПЛ обыграл «Рубин» и вернулся на второе место.
  • В этом сезоне Зобнин провел в чемпионате все восемь игр, отметившись двумя ассистами.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зобнин Роман Газизов Шамиль
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1600624855
Шамиль, не газуй так сильно, вы сначала команду на ход поставьте, а уж потом предпродажной подготовкой занимайся.
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vmonomah17
1600625859
Стоимость пытается поднять. Знает, что зобнин уже отработанный материал.
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zigbert
1600626499
Сейчас уже смело можно сказать что Рома полностью обрел свою форму.
Ответить
JTherry
1600627659
Зобнин в игре с Рубином показал свой класс! одним из лучших был на поле...
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NewLife
1600630332
Неужели решил Зобнина сбагрить за хорошие деньги - это будет ошибкой.
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American-Patriot
1600631736
Ничего особенного, всадник без головы.
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Axe111
1600640272
Пфф СУПЕР ИГРА ЛОЛ
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Кинстифа
1600668006
Печально будет если уйдет. но очень хотелось бы . что бы он заиграл в Европе
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