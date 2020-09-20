Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?

    Газизов: «Зобнин показывает суперигру, одну из лучших среди европейских чемпионатов»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал игру полузащитника москвичей Романа Зобнина.

    «Роман показывает суперигру. Она очень интересная. То, что он показывает на правом фланге, входит в число лучших игроков даже среди европейских чемпионатов. Я так это вижу. Давайте будем держать за него кулаки.

    Насколько я знаю, за ним наблюдают много специалистов из других клубов. Это говорит очень о многом. Он раскрывается как универсальный игрок.

    С какой суммы начали бы рассматривать трансфер Зобнина? Не хочу рассматривать по Роману предложения, но если игрок захочет, то что мы можем поделать? Мы должны пойти на определенные условия, которые будут важны и для развития игрока, и чтобы это было хорошо «Спартаку».

    Мы двигаемся вперед всей командой, никто никуда уходить не хочет — это точно. Но все в жизни может произойти. На сегодня никто уходить не хочет. Надеюсь, так будет и дальше», – сказал Газизов.

    • «Спартак» в 8-м туре РПЛ обыграл «Рубин» и вернулся на второе место.
    • В этом сезоне Зобнин провел в чемпионате все восемь игр, отметившись двумя ассистами.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:39
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +79211

      zigbert 3 минуты назад

      Сейчас уже смело можно сказать что Рома полностью обрел свою форму.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +894

      vmonomah17 14 минут назад

      Стоимость пытается поднять. Знает, что зобнин уже отработанный материал.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18246

      DOCTOR PENALTY 31 минуту назад

      Шамиль, не газуй так сильно, вы сначала команду на ход поставьте, а уж потом предпродажной подготовкой занимайся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -213

      Спартач80 44 минуты назад

      Да,без Ромы трудно сейчас представить Спартак.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79193
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru