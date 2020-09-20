Заха – первый бывший игрок «Манчестер Юнайтед» с дублем в его ворота в АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Вилфрид Заха стал первым футболистом в истории АПЛ, оформившим дубль в ворота «Манчестер Юнайтед» и ранее выступавшим за команду. Во втором туре лондонцы победили на «Олд Траффорд» со счетом 3:1.
В двух стартовых матчах сезона Заха забил три гола. Рынок оценивает футболиста в 44 миллиона евро.
- Заха – воспитанник «Кристал Пэлас».
- Он выступает за лондонцев с 2010 года (с перерывами).
- «Кристал Пэлас» лишь из-за дополнительных показателей не лидирует в АПЛ.
Источник: Бомбардир.ру