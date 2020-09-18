Экс-селекционер «Краснодара» Горохов: «Мусаев будто из колбы, он искусственно попал в топ-команду»

Николай Горохов, бывший селекционер «Краснодара», охарактеризовал главного тренера команды Мурада Мусаева. Он получал тренерское образование в системе клуба.

«Может ли Мусаев стать топ-тренером? Если брать умение учиться, получать знания, способность следовать игровой модели, нацеленной на атаку, то — да. Но тут вот какая штука: допустим, завтра он по каким-то причинам уйдет из «Краснодара», вот что делать дальше? Возвращаться в детскую академию? Нет. Искать команду послабее в РПЛ? Не факт, что позовут. Идти в ФНЛ и оттуда подниматься? Возможно. Вот тогда у него будет настоящее испытание.

Пока он будто из колбы, немного искусственно попал в топ-команду. Пройди он другой путь: детско-юношеский футбол, вторая лига, ФНЛ, работа в скромном клубе РПЛ, то его будущее было бы проще определить. Тут очень много факторов — и везение, и мудрость руководителей. Не будь Евгений Гинер так терпелив, Леонид Слуцкий не стал бы нынешним Слуцким. Поэтому топ Мусаев или не топ, мы узнаем, когда ему будет лет 45-50. По отношению к молодому тренеру надо держать паузу», – считает Горохов.