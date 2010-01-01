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    Экс-селекционер «Краснодара» Горохов: «Мусаев будто из колбы, он искусственно попал в топ-команду»

    Николай Горохов, бывший селекционер «Краснодара», охарактеризовал главного тренера команды Мурада Мусаева. Он получал тренерское образование в системе клуба.

    «Может ли Мусаев стать топ-тренером? Если брать умение учиться, получать знания, способность следовать игровой модели, нацеленной на атаку, то — да. Но тут вот какая штука: допустим, завтра он по каким-то причинам уйдет из «Краснодара», вот что делать дальше? Возвращаться в детскую академию? Нет. Искать команду послабее в РПЛ? Не факт, что позовут. Идти в ФНЛ и оттуда подниматься? Возможно. Вот тогда у него будет настоящее испытание.

    Пока он будто из колбы, немного искусственно попал в топ-команду. Пройди он другой путь: детско-юношеский футбол, вторая лига, ФНЛ, работа в скромном клубе РПЛ, то его будущее было бы проще определить. Тут очень много факторов — и везение, и мудрость руководителей. Не будь Евгений Гинер так терпелив, Леонид Слуцкий не стал бы нынешним Слуцким. Поэтому топ Мусаев или не топ, мы узнаем, когда ему будет лет 45-50. По отношению к молодому тренеру надо держать паузу», – считает Горохов.

    • Мусаев фактически возглавляет первую команду с 2018 года.
    • По итогам прошлого сезона он вывел «Краснодар» в Лигу чемпионов.
    • Мусаев на профессиональном уровне в футбол не играл.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 21:28
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +18224

      DOCTOR PENALTY 16 минут назад

      А сколько нужно держать паузу?.. Это же топ клуб, а не инкубатор. ***???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1208

      ФК Пупсик 1 час назад

      Не знал что краснодар топовая команда.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +337

      Вальдемар IV > ФК Пупсик 33 минуты назад

      а сколько 2+2? может хоть чето знаешь

      1
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