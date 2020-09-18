Уткин: «Тедеско сильнее всех в РПЛ»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – сильнейший в России. Он работает в чемпионате год.
«Матч «Спартак» – ЦСКА дает полное представление о том, чем отличаются стратегия и тактика.
Вот ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии. «Спартак» много лет принимает только тактические решения, там ничего накопленного почти не осталось.
Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Виктора Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я так допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить.
В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия – он не делает результат», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.
- «Спартак» при Тедеско не попал в еврокубки.
- Команда идет в РПЛ третьей.
- Ближайший соперник – «Рубин» (20 сентября).