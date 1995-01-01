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    Уткин: «Тедеско сильнее всех в РПЛ»

    Видеоблогер Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – сильнейший в России. Он работает в чемпионате год.

    «Матч «Спартак» – ЦСКА дает полное представление о том, чем отличаются стратегия и тактика.

    Вот ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии. «Спартак» много лет принимает только тактические решения, там ничего накопленного почти не осталось.

    Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Виктора Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я так допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить.

    В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия – он не делает результат», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.

    • «Спартак» при Тедеско не попал в еврокубки.
    • Команда идет в РПЛ третьей.
    • Ближайший соперник – «Рубин» (20 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1211

      ФК Пупсик 26 минут назад

      Все равно скоро другой тренер будет.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10839

      derrik2000 45 минут назад

      Закусывать нужно, Вася!
      А ЭТА фраза тоже чего стОит?
      "В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия"

      Это КОСЯЧНИК Джикия, по мнению Уткина, ЛУЧШИЙ в Спартаке?
      М-д-а-а-а-а-а-а...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3112

      NewLife 49 минут назад

      Какими достижениями может похвастаться Тедеско, чтобы называться лучшим тренером по версии Васи Утки ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6516

      alp 1 час назад

      О! гавно с бодуна очкнулось! ))

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