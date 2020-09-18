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Уткин: «Тедеско сильнее всех в РПЛ»

18 сентября 2020, 20:15
48

Видеоблогер Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – сильнейший в России. Он работает в чемпионате год.

«Матч «Спартак» – ЦСКА дает полное представление о том, чем отличаются стратегия и тактика.

Вот ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии. «Спартак» много лет принимает только тактические решения, там ничего накопленного почти не осталось.

Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Виктора Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я так допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить.

В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия – он не делает результат», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.

  • «Спартак» при Тедеско не попал в еврокубки.
  • Команда идет в РПЛ третьей.
  • Ближайший соперник – «Рубин» (20 сентября).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Спартак Тедеско Доменико
Комментарии (48)
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alp
1600450071
О! гавно с бодуна очкнулось! ))
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NewLife
1600451008
Какими достижениями может похвастаться Тедеско, чтобы называться лучшим тренером по версии Васи Утки ?
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derrik2000
1600451251
Закусывать нужно, Вася! А ЭТА фраза тоже чего стОит? "В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия" Это КОСЯЧНИК Джикия, по мнению Уткина, ЛУЧШИЙ в Спартаке? М-д-а-а-а-а-а-а...
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vsespartak01
1600454690
с уткиным можно поспорить!лучше палыча и бикеича в рпл нет тренера!недалеко от них слуцкий!а тедеско еще жидковат для этого!
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raritet
1600455305
Мое предположение что тренер Спартака все пытается перенести опыт тактической подготовки в бундеслиге на российскую почву. Насколько это будет работать покажет время. Но есть один минус. Эмоциональность. Тренер -это прежде всего шахматист. Что-то шахматистов получающих желтые карточки я не видел. Это футболистам нужно гореть на поле, а Босс должен только подкидывать дровишки. Судя по оценкам и высказываниям оратора, это человек, не очень хорошо разбирающийся в предмете. Хотя. Может я и ошибаюсь. Если что , Василий, извини.
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Бестолковый
1600456753
Тот случай, когда в солидарность Уткину можно вспомнить пословицу - "Царь - хороший, это бояре плохие". P.s. В роли царя - цыганский барон, в роли бояр - цыганский таборс с песнЯми..)))
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DOCTOR PENALTY
1600458907
Тедеско сильнее Гончаренко - прыгает выше и носится вдоль бровки больше. ))) Зато Гончаренко красноречивее, как он с Мусой разговаривал (!!!), поэма!
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paracetamol
1600465783
Да кого интересует мнение жирного индюка?
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житель СПб
1600480268
Когда становится скучно - почитай Уткина и развеселишься. Что не мысль (про Тедеско, про Джикию) - как *** в воду. Да многие тренеры лучше! И Карпин, и Федотов, и Евсеев... Можно продолжать. У них состав хуже - и прыгают они не так много и красиво... Да, и по карточкам уступают.
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Дядя Серёжа
1600485323
"Мы сыграли с Талем восемь партий, В преферанс, очко и на бильярде. Таль сказал - такой не подведёт" - В.С. Высоцкий
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