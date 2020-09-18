Уткин: «Тедеско сильнее всех в РПЛ»

Видеоблогер Василий Уткин считает, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско – сильнейший в России. Он работает в чемпионате год.

«Матч «Спартак» – ЦСКА дает полное представление о том, чем отличаются стратегия и тактика.

Вот ЦСКА до сих пор пожинает плоды своей стратегии. «Спартак» много лет принимает только тактические решения, там ничего накопленного почти не осталось.

Тренер вроде бы неплох, и я думаю, что Тедеско сильнее Виктора Гончаренко и вообще всех в чемпионате России. Я так допускаю вполне. Но план на игру, как бы он ни был хорош, работает только тогда, когда есть футболисты, которые точно смогут его выполнить.

В «Спартаке» есть только один футболист, который всегда играет на примерно одном и том же высоком уровне. Но это Георгий Джикия – он не делает результат», – сказал журналист на собственном ютуб-канале.