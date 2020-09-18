Газизов: «Точно знаю, что Кокорин не болел коронавирусом»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг предположения, что форвард Александр Кокорин пропустил старт сезона не из-за травмы, а в связи с заражением коронавирусом.

Футболист не принимал участие в первых шести турах РПЛ.

Жена нападающего Дарья Валитова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, призналась, что уже переболела COVID-19.

«Я не знаю, болела ли у него супруга, но Саша Кокорин не болел. Я об этом знаю точно.

Я не знаю, что там пишут и публикуют в телеграм-каналах, что якобы он мог заразиться короной от жены, поэтому он пропускал начало сезона, но я могу констатировать про Сашу.

Мы согласно регламенту проходим все процедуры и тесты на COVID. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас нет короны», – сказал Газизов.