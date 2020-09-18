Газизов: «Точно знаю, что Кокорин не болел коронавирусом»

Саша у нас только в новостях на каждом сайте,а как выйдет на поле и не видно и не слышно его,,,,
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов опроверг предположения, что форвард Александр Кокорин пропустил старт сезона не из-за травмы, а в связи с заражением коронавирусом.
- Футболист не принимал участие в первых шести турах РПЛ.
- Жена нападающего Дарья Валитова, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме, призналась, что уже переболела COVID-19.
«Я не знаю, болела ли у него супруга, но Саша Кокорин не болел. Я об этом знаю точно.
Я не знаю, что там пишут и публикуют в телеграм-каналах, что якобы он мог заразиться короной от жены, поэтому он пропускал начало сезона, но я могу констатировать про Сашу.
Мы согласно регламенту проходим все процедуры и тесты на COVID. Тьфу-тьфу-тьфу, у нас нет короны», – сказал Газизов.