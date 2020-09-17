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  • Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

17 сентября 2020, 20:19
14

На форварда «Порту» Зе Луиша претендуют пять клубов, сообщает O Jogo.

По информации источника, экс-игроком «Спартака» интересуется «Локомотив», который видит в нем альтернативу Тикиньо Соаресу.

Также подписать 29-летнего футболиста хотят «Севилья», «Сельта», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

  • Рыночная стоимость Зе Луиша – 8 миллионов евро.
  • В «Порту» нападающий провел один сезон, забил десять голов и сделал два ассиста в 31 матче.

Источник: O Jogo

Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Порту Локомотив Севилья Сельта Фенербахче Истанбул Башакшехир Зе Луиш
Комментарии (14)
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NewLife
1600364452
А как же Зе Смолов ?
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Plyash
1600366072
****** Цорн просрал Зе,скот безмозглый.
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vladimir-7
1600367402
Не меньше 15 млн. евро запросит Порту, а сам Зе Луиш согласится на переход в Севилью или в Сельту.
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Маккаби
1600369395
Не поедет он Локо. Ишак, постоявший в тени, не будет работать на солнце. Ну а Зе, поигравший в тепле, не вернётся в нашу зиму. Тем более в Локо.
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paracetamol
1600372385
Все дерьмо, что ТАМ не подошло, пожалте на наши денюжки. А люди должны платить за подорожавшие билеты!
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DOCTOR PENALTY
1600373973
Поздравлю Локо с хорошим приобретением тогда.
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GoLenaStop
1600375492
Ребята, ну теперь надо уточнять - в какой именно Локомотив собирается переходить игрок... Может, ему лучше переходить в Локомотив Тбилиси?!. Масковские "гранды," ваш падёж в 2020-21 начался с Бздинамо!!! ХА!
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Вальдемар IV
1600403416
он же целовал ромбик, или все равно что целовать, это или франклина
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