Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

Не поедет он Локо. Ишак, постоявший в тени, не будет работать на солнце.
Ну а Зе, поигравший в тепле, не вернётся в нашу зиму. Тем более в Локо.
На форварда «Порту» Зе Луиша претендуют пять клубов, сообщает O Jogo.
По информации источника, экс-игроком «Спартака» интересуется «Локомотив», который видит в нем альтернативу Тикиньо Соаресу.
Также подписать 29-летнего футболиста хотят «Севилья», «Сельта», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
- Рыночная стоимость Зе Луиша – 8 миллионов евро.
- В «Порту» нападающий провел один сезон, забил десять голов и сделал два ассиста в 31 матче.