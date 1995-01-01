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    Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

    На форварда «Порту» Зе Луиша претендуют пять клубов, сообщает O Jogo.

    По информации источника, экс-игроком «Спартака» интересуется «Локомотив», который видит в нем альтернативу Тикиньо Соаресу.

    Также подписать 29-летнего футболиста хотят «Севилья», «Сельта», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».

    • Рыночная стоимость Зе Луиша – 8 миллионов евро.
    • В «Порту» нападающий провел один сезон, забил десять голов и сделал два ассиста в 31 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: O Jogo

    Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.

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    Сегодня, 20:19
    Комментарии8
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      Рейтинг: +69

      Маккаби 44 минуты назад

      Не поедет он Локо. Ишак, постоявший в тени, не будет работать на солнце.
      Ну а Зе, поигравший в тепле, не вернётся в нашу зиму. Тем более в Локо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +930

      Спартак гуно знают все 51 минуту назад

      Морда - как загорелый, брошенный кактус.
      =)))
      Ему цена 2-3 миллиона, максимум!!!
      =)))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12855

      vladimir-7 1 час назад

      Не меньше 15 млн. евро запросит Порту, а сам Зе Луиш согласится на
      переход в Севилью или в Сельту.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3551

      playsh 1 час назад

      ****** Цорн просрал Зе,скот безмозглый.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +8606

      alarm 1 час назад

      позор!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3107

      NewLife 2 часа назад

      А как же Зе Смолов ?

      4
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      ...
      Рейтинг: +3551

      playsh > NewLife 1 час назад

      А це шо за хлопчик?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +13746

      slavutiq70 > NewLife 1 час назад

      Смолов спёкся давно уже,после ЧМ так и не пришёл в себя,,,,

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