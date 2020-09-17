Экс-нападающий «Спартака» Зе Луиш может перейти в «Локомотив»

На форварда «Порту» Зе Луиша претендуют пять клубов, сообщает O Jogo.
По информации источника, экс-игроком «Спартака» интересуется «Локомотив», который видит в нем альтернативу Тикиньо Соаресу.
Также подписать 29-летнего футболиста хотят «Севилья», «Сельта», «Фенербахче» и «Истанбул Башакшехир».
- Рыночная стоимость Зе Луиша – 8 миллионов евро.
- В «Порту» нападающий провел один сезон, забил десять голов и сделал два ассиста в 31 матче.
Источник: O Jogo
Португальская ежедневная спортивная газета, выпускается с февраля 1985 года.