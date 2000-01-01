Sky Sports: «Ливерпуль» подпишет Алькантару на четыре года, сумма трансфера – 22 миллиона

я не пойму в какой то момент начали платить адекватные деньги за игроков? хоть в этом плюс ковида? пару лет назад сказали бы 80лямов минимум если мертвый неймар который забивает из 20 моментов 3 стоил 222
Стали известны подробности трансфера полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль».
Испанец подпишет с мерсисайдцами четырехлетний контракт. «Ливерпуль» заплатит за переход около 22 миллионов евро. Еще почти 6 миллионов придут «Баварии» бонусами в случае, если Алькантара выиграет АПЛ и Лигу чемпионов и добьется определенных индивидуальных успехов.
В «Ливерпуле» полузащитник будет выступать под шестым номером, как и в «Баварии».
- Алькантара играл за мюнхенецев с лета 2013 года.
- В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.