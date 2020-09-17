Sky Sports: «Ливерпуль» подпишет Алькантару на четыре года, сумма трансфера – 22 миллиона

Стали известны подробности трансфера полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль».

Испанец подпишет с мерсисайдцами четырехлетний контракт. «Ливерпуль» заплатит за переход около 22 миллионов евро. Еще почти 6 миллионов придут «Баварии» бонусами в случае, если Алькантара выиграет АПЛ и Лигу чемпионов и добьется определенных индивидуальных успехов.

В «Ливерпуле» полузащитник будет выступать под шестым номером, как и в «Баварии».