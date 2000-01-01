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    Sky Sports: «Ливерпуль» подпишет Алькантару на четыре года, сумма трансфера – 22 миллиона

    Стали известны подробности трансфера полузащитника Тиаго Алькантары из «Баварии» в «Ливерпуль».

    Испанец подпишет с мерсисайдцами четырехлетний контракт. «Ливерпуль» заплатит за переход около 22 миллионов евро. Еще почти 6 миллионов придут «Баварии» бонусами в случае, если Алькантара выиграет АПЛ и Лигу чемпионов и добьется определенных индивидуальных успехов.

    В «Ливерпуле» полузащитник будет выступать под шестым номером, как и в «Баварии».

    • Алькантара играл за мюнхенецев с лета 2013 года.
    • В его активе 235 матчей, 31 гол и 37 ассистов.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 15:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +74

      Inkvizitor@ 10 минут назад

      я не пойму в какой то момент начали платить адекватные деньги за игроков? хоть в этом плюс ковида? пару лет назад сказали бы 80лямов минимум если мертвый неймар который забивает из 20 моментов 3 стоил 222

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