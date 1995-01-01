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    RMC Sport: игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

    В отношениях между футболистами и главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем возникли проблемы.

    По информации RMC Sport, игроки недовольны стилем игры, в частности тем, что команда очень зависима от Неймара.

    Также в раздевалке «ПСЖ» обсуждается более лояльное отношение тренера к латиноамериканцам.

    Хотя в то же время некоторые футболисты недоумевают, почему потерял место в стартовом составе аргентинец Мауро Икарди, а Маркиньос используется не на родной позиции центрального защитника.

    • «ПСЖ» проиграл два из трех стартовых матчей Лиги 1.
    • Контракт Тухеля с клубом истекает по окончании этого сезона.

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    Источник: RMC Sport

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