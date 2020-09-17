RMC Sport: игроки «ПСЖ» недовольны работой Тухеля

В отношениях между футболистами и главным тренером «ПСЖ» Томасом Тухелем возникли проблемы.
По информации RMC Sport, игроки недовольны стилем игры, в частности тем, что команда очень зависима от Неймара.
Также в раздевалке «ПСЖ» обсуждается более лояльное отношение тренера к латиноамериканцам.
Хотя в то же время некоторые футболисты недоумевают, почему потерял место в стартовом составе аргентинец Мауро Икарди, а Маркиньос используется не на родной позиции центрального защитника.
- «ПСЖ» проиграл два из трех стартовых матчей Лиги 1.
- Контракт Тухеля с клубом истекает по окончании этого сезона.
Источник: RMC Sport