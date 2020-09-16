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  • Семин – о переходе Миранчука в «Аталанту»: «Обезглавить команду перед ЛЧ – это нонсенс»

Семин – о переходе Миранчука в «Аталанту»: «Обезглавить команду перед ЛЧ – это нонсенс»

16 сентября 2020, 22:25
15

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал решение клуба продать Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. По его мнению, «Локомотив» поторопился с трансфером.

«ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже.

Обезглавить команду перед Лигой чемпионов – это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?», – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1».
  • Алексей будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.

Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Аталанта Миранчук Алексей Семин Юрий
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1600285023
Юрий Палыч, что вы хотели от этого отряда борьбы со здравым смыслом ((
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Кузьмич на трибуне
1600287355
Миранчука продали за копейки, по европейским меркам. Такое впечатление, что кому то было не втерпёжь. Но судя по всему Алексей бежал в Италию без оглядки, лишь бы свалить. Ему было пофиг куда, лишь бы от Кикнадзе.
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Nerlinger
1600315375
Да ещё и практически денег в бюджет клуба не поступило... Короче распили Миранчука, как бюджет расейский !!!!
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Hektor 84
1600315474
Не факт что после группового этапа его продали бы по дороже.
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portero
1600323463
Паоыч они больше озабочены чтоб к их ручкам что-нибудь прилипло, для этого нужео много сделок... Результат команды не важен, главное успеть урвать.
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vsespartak01
1600325813
сейчас никто ни о чем хорошем не думает!главное бабло в кармане,а честь и совесть -это так просто ни о чем сейчас!
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nemolod
1600327701
По сути,команду обезглавили еще в ман,когда поспешили распрощаться с ее главным тренером,который и привел команду к выступлениям в ЛЧ! А сейчас происходит то,о чем многие еще в начале лета говорили, ведущих игроков команды постараются распродать,тренером поставят какого-нибудь послушного "мальчика",купят ему по дешевке пару-тройку ненужных в европе футболистов-ну а результат - он скорр четко все покажет! (А начальству главное,чтоб личный бизнес процветал)
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balam
1600328336
Палыч ниче в бизнесе не шарит...не те у него понятия
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neft44
1600340869
при Палыче Леха остался бы в нашей помойной лиге, хорошо что вырвыался
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