Семин – о переходе Миранчука в «Аталанту»: «Обезглавить команду перед ЛЧ – это нонсенс»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал решение клуба продать Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. По его мнению, «Локомотив» поторопился с трансфером.

«ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже.

Обезглавить команду перед Лигой чемпионов – это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?», – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1».

Алексей будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.

Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь»