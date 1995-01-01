Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    2 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Динамо»?

    Семин – о переходе Миранчука в «Аталанту»: «Обезглавить команду перед ЛЧ – это нонсенс»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин раскритиковал решение клуба продать Алексея Миранчука в «Аталанту» за 14,5 миллионов евро. По его мнению, «Локомотив» поторопился с трансфером.

    «ЦСКА продает Головина за 30 миллионов евро. Головин тогда был лучшим игроком РПЛ, а в прошлом сезоне лучшим был Алексей. Нужно было сделать так: Алексей доигрывает Лигу чемпионов, он должен себя хорошо проявить, и потом его можно будет продать дороже.

    Обезглавить команду перед Лигой чемпионов – это нонсенс. Для чего тогда мы стремимся попасть в этот великолепный турнир?», – сказал Семин в интервью «Спорт-Экспрессу».

    • Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1».
    • Алексей будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.

    Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5147

      Alekxei Z. 28 минут назад

      Не поспоришь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      Красногорск_Фан 32 минуты назад

      Юрий Палыч, что вы хотели от этого отряда борьбы со здравым смыслом ((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +863

      elessar arnor 36 минут назад

      нонсенс - коптить парня в Локо, который, откровенно, отс а сы вает, и давать какие-то сомнительные надежды..

      Голова ушел в более болезненные времена для клуба

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79119
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru