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    Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1»

    Компания «SILA International Lawyers», юристы которой оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», сообщила, на какой срок рассчитано соглашение между сторонами.

    Футболист заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

    • Хавбек перешел в «Аталанту» из «Локомотива».
    • Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
    • По информации Metaratings, Миранчук сможет дебютировать за новую команду не раньше октября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер компании «SILA International Lawyers»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +238

      Джавел. 52 минуты назад

      Для освоения запасной скамейки.

      0
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      Рейтинг: +18146

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Успехов, Алексей, в сборной тебя явно не хватало.

      1
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      Рейтинг: +4554

      maior-60 1 час назад

      Пусть все будет хорошо!

      1
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      Рейтинг: +1463

      PAREVG. 2 часа назад

      Удачи в новом клубе, и постоянной игровой практики!!!!!!!!!!!!!!

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