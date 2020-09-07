Миранчук подписал контракт с «Аталантой» по схеме «4+1»

Компания «SILA International Lawyers», юристы которой оказывали юридическое сопровождение в ходе подписания контракта полузащитника Алексея Миранчука с «Аталантой», сообщила, на какой срок рассчитано соглашение между сторонами.
Футболист заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
- Хавбек перешел в «Аталанту» из «Локомотива».
- Сумма сделки – 14,5 миллиона евро.
- По информации Metaratings, Миранчук сможет дебютировать за новую команду не раньше октября.