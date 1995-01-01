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    Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о том, как проходил процесс его перехода в бергамский клуб.

    «Мысли о потерях в деньгах в последнюю очередь пришли. Я решил для себя, что хочу выйти из этой зоны комфорта и проверить себя.

    Видел комментарии, что Миранчук только говорит, что он там где-то хочет поиграть, что он Европу хочет, а сам ничего не делает для этого. А я хочу попробовать и уверен в себе», – сообщил футболист.

    • Миранчук заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
    • Он будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.
    • Сумма трансфера – 14,5 миллиона евро.

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    Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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    Сегодня, 18:56
    Комментарии4
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      Рейтинг: +116

      semm 30 минут назад

      Его бы уверенность ещё игрой достойной подкрепить, ну удачи Алексею всё же не помешало бы!

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      Рейтинг: +3969

      Томик 30 минут назад

      Надо менять агента. Что это за история такая? Развели пацана молодого - нарассказывали ему про то, что он хорошо относится к "Локомотиву" и поэтому 8 миллионов не имеет значения, потом продали за 14. Чудо агент. А ещё рассказали ему, что он должен кому-то доказать, что может и за меньшую зарплату уехать. Лишь бы уехать. Очень удобно. И главное не требует каких-либо особых талантов у агента. Тут согласились, чтобы не выкупали, там согласились на меньшую зарплату. С агентом все поделились, а ты, Лёша, хороший парень. Можно надеяться, что просто агент прикинулся валенком, а лишние деньги поделил с Алексеем, а не оказался просто профессионально непригоден или нечистоплотен в финансовых делах.

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      Рейтинг: +16606

      bset 1 час назад

      Кто-то думает о карьере и едет в Европу, а кто-то думает о деньгах и остается в России. Надо понижать зарплаты, чтобы все думали в одном направлении - в направлении Европы. Да и смешно, что окупаемость у нас самая низкая, а зарплаты одни из самых высоких.

      3
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      Рейтинг: +839

      elessar arnor 1 час назад

      забираю слова обратно, умница

      борат поц

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