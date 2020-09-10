Миранчук – о контракте с «Аталантой»: «Потери в деньгах интересовали в последнюю очередь»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук рассказал о том, как проходил процесс его перехода в бергамский клуб.
«Мысли о потерях в деньгах в последнюю очередь пришли. Я решил для себя, что хочу выйти из этой зоны комфорта и проверить себя.
Видел комментарии, что Миранчук только говорит, что он там где-то хочет поиграть, что он Европу хочет, а сам ничего не делает для этого. А я хочу попробовать и уверен в себе», – сообщил футболист.
- Миранчук заключил с итальянским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
- Он будет получать в новой команде 1,7 миллиона евро за сезон.
- Сумма трансфера – 14,5 миллиона евро.
Источник: Ютуб-канал Нобеля Арустамяна