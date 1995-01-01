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    Карпин – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы не удовлетворены только результатом»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

    – Кого можете выделить в составе вашей команды?

    – Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет.

    – При подготовке к матчу вы обращали внимание на то, что сейчас «Локомотив» стал играть больше в атаку, чем весной?

    – Что это значит? Как мы позволяли – так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.

    – Команда выполнила план на игру?

    – Если бы забили – да.

    – Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды?

    – Функциональным – да, эмоциональным тоже. Мы не удовлетворены только результатом.

    – «Локомотив» играл хуже «Ростова», но мы вновь не забиваем. Может быть нужен еще один форвард?

    – Будет еще один форвард, он тоже не будет забивать. Опять будете просить еще одного приобрести? Дело в реализации моментов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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