Карпин – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы не удовлетворены только результатом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

– Кого можете выделить в составе вашей команды?

– Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет.

– При подготовке к матчу вы обращали внимание на то, что сейчас «Локомотив» стал играть больше в атаку, чем весной?

– Что это значит? Как мы позволяли – так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.

– Команда выполнила план на игру?

– Если бы забили – да.

– Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды?

– Функциональным – да, эмоциональным тоже. Мы не удовлетворены только результатом.

– «Локомотив» играл хуже «Ростова», но мы вновь не забиваем. Может быть нужен еще один форвард?

– Будет еще один форвард, он тоже не будет забивать. Опять будете просить еще одного приобрести? Дело в реализации моментов.