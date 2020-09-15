Карпин – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы не удовлетворены только результатом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).
– Кого можете выделить в составе вашей команды?
– Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет.
– При подготовке к матчу вы обращали внимание на то, что сейчас «Локомотив» стал играть больше в атаку, чем весной?
– Что это значит? Как мы позволяли – так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.
– Команда выполнила план на игру?
– Если бы забили – да.
– Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды?
– Функциональным – да, эмоциональным тоже. Мы не удовлетворены только результатом.
– «Локомотив» играл хуже «Ростова», но мы вновь не забиваем. Может быть нужен еще один форвард?
– Будет еще один форвард, он тоже не будет забивать. Опять будете просить еще одного приобрести? Дело в реализации моментов.