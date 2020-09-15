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  • Карпин – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы не удовлетворены только результатом»

Карпин – о ничьей с «Локомотивом»: «Мы не удовлетворены только результатом»

15 сентября 2020, 00:43
4

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча седьмого тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

– Кого можете выделить в составе вашей команды?

– Никого не буду выделять, никогда этого не делаю. Все молодцы, кто-то лучше, кто-то хуже. По выполнению технических действий и по всему остальному претензий нет.

– При подготовке к матчу вы обращали внимание на то, что сейчас «Локомотив» стал играть больше в атаку, чем весной?

– Что это значит? Как мы позволяли – так они и играли. Тогда «Локомотив» почти не атаковал, при этом мы проиграли.

– Команда выполнила план на игру?

– Если бы забили – да.

– Удовлетворены функциональным и эмоциональным состоянием команды?

– Функциональным – да, эмоциональным тоже. Мы не удовлетворены только результатом.

– «Локомотив» играл хуже «Ростова», но мы вновь не забиваем. Может быть нужен еще один форвард?

– Будет еще один форвард, он тоже не будет забивать. Опять будете просить еще одного приобрести? Дело в реализации моментов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ростов Локомотив Карпин Валерий
Комментарии (4)
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Кандидов
1600137361
Скажу так: всё верно, дело в реализации моментов, фарте и мастерстве
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ЗаЖиМ61
1600141841
Да, был шанс победить гостей, но мы с завидным упрямством не воспользовались этим!..
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vladimir-7
1600152899
Ещё проигрыш и будет встряска.
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zigbert
1600179688
К сожалению Шомуродов еще не показывает прошлогодней игры.
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