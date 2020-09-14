Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о переговорах с форвардом Александром Кокориным до его перехода в «Спартак».
– Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в «Динамо» ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?
– Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.
- Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
- Его зарплата – 3 миллиона евро в год.
- За «Динамо» нападающий выступал с 2008 по 2015 год.
Источник: «Комсомольская правда»