Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    2 Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    Тест: вы точно знаете сборную Бразилии?
    3 Тест: вы помните Евро-2016?
    Тест: вы помните Евро-2016?

    Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

    Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о переговорах с форвардом Александром Кокориным до его перехода в «Спартак».

    – Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в «Динамо» ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?

    – Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.

    • Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
    • Его зарплата – 3 миллиона евро в год.
    • За «Динамо» нападающий выступал с 2008 по 2015 год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:15
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3213

      TOMSON 9 минут назад

      Можно подумать, что Степашина что-то другое интересует

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79085
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru