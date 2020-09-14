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  • Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

14 сентября 2020, 21:15
9

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о переговорах с форвардом Александром Кокориным до его перехода в «Спартак».

– Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в «Динамо» ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?

– Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.

  • Кокорин заключил со «Спартаком» контракт по схеме «3+1».
  • Его зарплата – 3 миллиона евро в год.
  • За «Динамо» нападающий выступал с 2008 по 2015 год.

Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Динамо Кокорин Александр
Комментарии (9)
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kupryaev
1600109103
А почему нет из того же интервью продолжения разговора по Кокорину ? или "интересуют финансы" ключевая фраза ,которая тут оказаться должна была? по-моему предвзятое отношение редактирующего новость....попахивает по крайней мере именно этим
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житель СПб
1600111683
Динамо надо было с ним разговаривать, когда он был в их власти - в тюрьме.
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alp
1600112311
у кокорина еще и амбиции есть, и, в европе себя попробовать.. а Динамо не его футбольном веку вряд ли еще выкарабкается из текущей ямы
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erma
1600115023
Любит Спартак носить чемоданы без ручки: Тиль, Кокорин. Кокорину уже пора подумать о вечном, например о футболе. Деньги с собой в могилу не утянешь, а вот оставить после себя уважение болельщиков можно. Впрочем, кому я это говорю? Разговариваю с чемоданом.
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Маленький
1600150481
Раньше то его финансы не интересовали
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Давид59
1600152353
А Степашин, наверное, любит патриотов? Интересно как он сам на этом посту оказался? По специальности он политрук, преподавал в высшем военно-политическом училище в Стрельне. Самое футбольное учреждение
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алдан2014
1600155082
Степашин ляпнул непотребное-вчерашний урка в ментовской команде..
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