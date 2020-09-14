Степашин: «У «Динамо» был разговор с Кокориным, но Александра больше интересуют финансы»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал о переговорах с форвардом Александром Кокориным до его перехода в «Спартак».

– Кокорин наконец-то вот сыграл за «Спартак», пока ничего не показал, правда. А в «Динамо» ему предлагали перейти, где он фактически начинал свою взрослую карьеру?

– Да, был разговор, между нами говоря. Но Александра больше сейчас интересуют, по-моему, финансы.