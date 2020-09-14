Месси – самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes, Роналду и Неймар – в тройке лидеров

Американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.

Первое место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси с заработком 126 миллионов долларов.

В топ-3 также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (117 млн) и форвард «ПСЖ» Неймар (96 млн).

Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («Барселона», 126 млн);

2. Криштиану Роналду («Ювентус», 117 млн);

3. Неймар («ПСЖ», 96 млн);

4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 42 млн);

5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 млн);

6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн);

7. Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн);

8. Гарет Бэйл («Реал», 29 млн);

9. Роберт Левандовски («Бавария», 28 млн);

10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн).