Месси – самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes, Роналду и Неймар – в тройке лидеров

Американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.
Первое место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси с заработком 126 миллионов долларов.
В топ-3 также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (117 млн) и форвард «ПСЖ» Неймар (96 млн).
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («Барселона», 126 млн);
2. Криштиану Роналду («Ювентус», 117 млн);
3. Неймар («ПСЖ», 96 млн);
4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 42 млн);
5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 млн);
6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн);
7. Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн);
8. Гарет Бэйл («Реал», 29 млн);
9. Роберт Левандовски («Бавария», 28 млн);
10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн).