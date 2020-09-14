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    Месси – самый высокооплачиваемый футболист 2020 года по версии Forbes, Роналду и Неймар – в тройке лидеров

    Американский финансово-экономический журнал Forbes представил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов 2020 года.

    Первое место занял капитан «Барселоны» Лионель Месси с заработком 126 миллионов долларов.

    В топ-3 также вошли нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (117 млн) и форвард «ПСЖ» Неймар (96 млн).

    Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («Барселона», 126 млн);

    2. Криштиану Роналду («Ювентус», 117 млн);

    3. Неймар («ПСЖ», 96 млн);

    4. Килиан Мбаппе («ПСЖ», 42 млн);

    5. Мохамед Салах («Ливерпуль», 37 млн);

    6. Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 34 млн);

    7. Антуан Гризманн («Барселона», 33 млн);

    8. Гарет Бэйл («Реал», 29 млн);

    9. Роберт Левандовски («Бавария», 28 млн);

    10. Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед», 27 млн).

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    Источник: Forbes

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +676

      Юрэс 37 минут назад

      А что они с этим БАБЛОМ ДЕЛАЮТ!?!?!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1792

      Puddle 1 час назад

      Спортаг- самый визжащий клуб! Барсенола и ПСЖ в тройке

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1671

      FENIX-SL 1 час назад

      да что имя неймара который год где то в тройке?
      хотя по игре он тому же Леве уступает во всем кроме симуляции..ну и скорости да

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