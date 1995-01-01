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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, нанеся ему первое поражение в сезоне

    В центральном матче 7-го тура ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:1.

    Для «Спартака» это поражение стало первым в сезоне.

    Команда Доменико Тедеско опустилась на второе место, ЦСКА занимает четвертую строчку.

    Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

    ЦСКА – Спартак – 3:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.

    ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 83), Влашич (Бистрович, 88), Чалов (Эджуке, 64).

    «Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 79), Крал, Понсе *Соболев, 56), Ларссон.

    Предупреждения: Карпов, 1; Магнусссон, 90+4; Щенников, 90+7; Бистрович, 90+7 – Маслов, 29; Айртон, 34; Соболев, 58; Урунов, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 21:01
    Комментарии235
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      Рейтинг: +300

      De_Frenki 7 минут назад

      мы цска - мы победим!!!поставили на место выскочек

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +81

      Chehofff 17 минут назад

      Традиционная шахматная комбинация: Е5-Е5! =)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -1033

      Бoрат > Chehofff 3 минуты назад

      Ферзя не провафли . Гыгыгы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13588

      slavutiq70 21 минуту назад

      Ну вот наверное сейчас можно и делать какие то выводы,,,,,понаблюдал за игрой Спартака последние полтора года,,,,,из всего состава оставил бы,,,,,,,,Жиго,Джикия,Клара,Понсе,Айртона,,,Зобнина,,,Селихова (Максименко только как второго) Бакаева,,,к Урунову бы ещё присмотрелся немного,,,я не говорю что они все идеальные но хоть что то,,и взял бы Валеру назад и пускай остальных сам добирал из этих кто остался сам по ходу сезона решал бы кого оставить,,,,,

      0
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      ...
      Рейтинг: +10672

      derrik2000 > slavutiq70 14 минут назад

      "и взял бы Валеру назад".

      Вот чего не надо - того не надо.
      Карпин нашёл себя в команде из провинции, где ему безгранично доверяют - и слава Богу: у каждого свой "ПОТОЛОК".
      Нечего ему ОПЯТЬ в Спартаке делать: здесь давление колоссальное и ПРОВАЛОВ в игре ему никто не простит.
      Я бы, например, Юрана хотел бы видеть: никаких авторитетов не признаёт, яркий комбинационный футбол любит до самозабвения и умеет работать с молодёжью, как в своё время Ярцев.

      1
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      Рейтинг: +5210

      Viper for CSKA 22 минуты назад

      Ребята - красавцы! ЦСКА - с победой! Спартаку - не отчаиваться, местами играли прекрасно. А лично мне очень понравился Эджуке. Парень с серьезным потенциалом. А вот что делать с Федей - большой вопрос. Нужно было отпускать. Польза пользой, но где голы?

      7
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      Рейтинг: +13588

      slavutiq70 > Viper for CSKA 20 минут назад

      Ну что конечно вас парни с победой,,,ну нам решать свои проблемы,,,,

      3
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      Рейтинг: +1903

      SunRomeS 25 минут назад

      Парни! С Победой!!!!

      8
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      Рейтинг: +2624

      erma 25 минут назад

      В Спартаке все хорошо. Акинфеев и Влашич, это реальная разница этого матча.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8318

      alarm 26 минут назад

      позор тарасофским козлам!!!

      4
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      Рейтинг: +415

      Хейтер Аларм > alarm 9 минут назад

      Почему не хрякам или рылам?)

      0
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      Рейтинг: +8318

      alarm > Хейтер Аларм 19 секунд назад

      это слишком повседневно, а сегодня особый случай)

      0
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      Рейтинг: +55

      АЛЕКСИН 29 минут назад

      ЦСКА .молодцы , видно было что хотели победить....Спартак , увы обмяк и сдулся.......

      3
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      Рейтинг: +3531

      житель СПб 30 минут назад

      Да, и еще: удивительно, но сейчас Спартак имеет лучшее нападение в Лиге (потенциально) - а 3 забил ЦСКА, у которого из напов только Чалов - который вообще выпал из игры! Чалова пора предупредить о переводе в команду попроще, если так будет играть дальше...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2624

      erma 31 минуту назад

      Да, мы проиграли. По делу. Один совет Федуну: берегите Бакаева, этот парень реально крут!

      3
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      Рейтинг: +1810

      Дедуктор > erma 27 минут назад

      Я когда смотрю на игру Бакаева, то часто ассоциация возникает. Что игрок условной Барселоны почему то вдруг оказался в свинарнике. Парень на порядок превосходит всех остальных. И в команде, да и в лиге.

      2
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      Рейтинг: +2624

      erma > Дедуктор 22 минуты назад

      Как говорят в на западе: easy, easy. А по-русски: сбавь обороты.

      0
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      Рейтинг: +13588

      slavutiq70 > erma 18 минут назад

      Полегче,,,может быть,,,,а что полегче то???

      0
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