РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, нанеся ему первое поражение в сезоне

В центральном матче 7-го тура ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:1.

Для «Спартака» это поражение стало первым в сезоне.

Команда Доменико Тедеско опустилась на второе место, ЦСКА занимает четвертую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

ЦСКА – Спартак – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 83), Влашич (Бистрович, 88), Чалов (Эджуке, 64).

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 79), Крал, Понсе *Соболев, 56), Ларссон.

Предупреждения: Карпов, 1; Магнусссон, 90+4; Щенников, 90+7; Бистрович, 90+7 – Маслов, 29; Айртон, 34; Соболев, 58; Урунов, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ