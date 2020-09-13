РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, нанеся ему первое поражение в сезоне

В центральном матче 7-го тура ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:1.
Для «Спартака» это поражение стало первым в сезоне.
Команда Доменико Тедеско опустилась на второе место, ЦСКА занимает четвертую строчку.
Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур
Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.
ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 83), Влашич (Бистрович, 88), Чалов (Эджуке, 64).
«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 79), Крал, Понсе *Соболев, 56), Ларссон.
Предупреждения: Карпов, 1; Магнусссон, 90+4; Щенников, 90+7; Бистрович, 90+7 – Маслов, 29; Айртон, 34; Соболев, 58; Урунов, 90.
Источник: «Бомбардир»