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  • РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, нанеся ему первое поражение в сезоне

РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» в дерби, нанеся ему первое поражение в сезоне

13 сентября 2020, 21:01
285

В центральном матче 7-го тура ЦСКА победил «Спартак» со счетом 3:1.

Для «Спартака» это поражение стало первым в сезоне.

Команда Доменико Тедеско опустилась на второе место, ЦСКА занимает четвертую строчку.

Чемпионат России. РПЛ. 7-й тур

ЦСКА – Спартак – 3:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 11; 1:1 – Магнуссон, 30; 2:1 – Влашич, 45+1; Эджуке, 90+2.

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян (Зайнутдинов, 64), Марадишвили, Обляков, Кучаев (Бийол, 83), Влашич (Бистрович, 88), Чалов (Эджуке, 64).

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев (Кокорин, 56), Умяров (Урунов, 79), Крал, Понсе *Соболев, 56), Ларссон.

Предупреждения: Карпов, 1; Магнусссон, 90+4; Щенников, 90+7; Бистрович, 90+7 – Маслов, 29; Айртон, 34; Соболев, 58; Урунов, 90.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (285)
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InterMilLano1908
1600020266
ЦСКА и Зеня главные фавориты на золото... Надеюсь Гайич и Эджуке вскоре начнут выходить в старте, а Чалова в аренду!
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InterMilLano1908
1600020494
Слава богу не купили Соболева!!! какой убогий тип.... Все таки селекция все еще на уровне, правильно бабаев сказал что ради кол-во не кого покупать не будут. Вот вам и Эджуке, парень просто огонь!!!
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zra78
1600021054
А тот чел с поросем,зачем он его притащил?
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derrik2000
1600021272
Посмотрел. ИГРА понравилась: живенько, с обилием опасных моментов и на хороших скоростях. На Урунова и Кокошку посмотрел: пока не впечатлили. Думаю, что Кокошка - ПОКА не впечатлил. По пропущенным мячам. По крайней мере, ДВА пропущенных на совести "молодого дарования" Максименко: ХРЕН ЛИ ТЫ ПАДАЕШЬ, КОГДА МЯЧ ЛЕТИТ ПРЯМО ОКОЛО ТВОЕЙ НОГИ??? ЛЯГНИ ЕГО!!! ОТБЕЙ К ЕДРЕНЕ ФЕНЕ!!! Или у него ноги только для ходьбы и ещё чтобы мяч в поле ввести? Намного времени меньше ЭТО занимает, чем "красочное падение" за мячом. И потом (это о первом пропущенном): какого хрена ТОЛЬКО ОДНУ РУКУ ВЫТЯГИВАЕШЬ, чтобы поймать летящий мяч??? Почему Акинфеев ДВЕ РУКИ вытягивает, чтобы мяч отбить или поймать, а ты одну? Это что, "новая вратарская школа" такая??? В таком случае заявляю претензии и к тренеру вратарей. ВЫВОД по Максименко: не оправдал возложенного на него высокого доверия - НА ЛАВКУ! Просто таки НУЖНО посмотреть в следующем матче, что из себя после травмы представляет Селихов. По судейству. Нормально отсудил Карасёв. НА УРОВНЕ, что называется, для такого "валидольного", с судейской точки зрения, матча. Лично у меня - никаких претензий.
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Микояновский мясокомбинат
1600021280
«Спартак» перед дерби с ЦСКА выложил ролик, где втыкают булавки в куклу с надписью «конь». Кукла на поле ответила оглоблей...)))
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GM
1600022141
Зрелищем удовлетворен. Карпов первых полчаса пожарил со страшной силой, но потом ничего, втянулся в игру. Плюс молодому. Эджуке, пока, конечно, "всадник без головы", но потенциал у парня хороший. Соболев, со своим выпрашиванием пенальти, вызывает всё большую и большую неприязнь. Подозреваю, что мы наблюдаем становление очередного чмошника. Кокорин, как и ожидал, ничего толком не показал. Красиво финтить он может только на просторе, а в жесткой игре всегда теряется, что в очередной раз и произошло. В целом, весьма качественный матч.
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_Marqella_
1600022543
ЦСКА с победой....!!!!
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SunRomeS
1600023233
Парни! С Победой!!!!
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Viper for CSKA
1600023402
Ребята - красавцы! ЦСКА - с победой! Спартаку - не отчаиваться, местами играли прекрасно. А лично мне очень понравился Эджуке. Парень с серьезным потенциалом. А вот что делать с Федей - большой вопрос. Нужно было отпускать. Польза пользой, но где голы?
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Из Твери Леха
1600062469
Торжественный спуск с 7-му месту объявляется открытым.
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