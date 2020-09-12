Бабаев: «ЦСКА среди лидеров в Европе по числу воспитанников в главной команде»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил хорошую работу академии московского клуба.

– Из десяти мячей, забитых армейцами в нынешнем чемпионате, семь записали на свой счет Константин Кучаев и Никола Влашич. Яркая игра хорватского полузащитника, которого справедливо признали лучшим игроком ЦСКА в минувшем сезоне, не стала сюрпризом. А вот Кучаев приятно удивляет!

– Костя, конечно, молодец. Пережил не самый приятный этап в карьере – как известно, у него была серьезная травма. Мы продолжали верить в игрока, продлили контракт, изменив условия в лучшую сторону. Таким образом, поддержали футболиста, дали понять, что нуждаемся в нем. Немаловажно, что сейчас Кучаев выступает на позиции, которая ему больше подходит. Все это в комплексе привело к тому, что мы видим сегодня.

Очень приятно, когда молодые футболисты из системы нашего клуба добираются до основного состава ЦСКА. На мой взгляд, эту тенденцию важно сохранить. Известно, что по количеству собственных воспитанников в главной команде ЦСКА находится среди лидеров во всей Европе.

Вспомним, как был открыт счет в последнем матче с «Ахматом». Наир Тикнизян выполняет прострел на Фeдора Чалова, тот сбрасывает мяч на Кучаева, и Костя забивает. Этот гол сделали исключительно наши воспитанники! Константин Марадишвили сейчас регулярно играет в стартовом составе. Я уже не говорю об Игоре Акинфееве и Георгии Щенникове.

Можно вспомнить и Александра Головина, и Илью Помазуна, который великолепно начал выступать за «Урал», куда мы его отдали в аренду. Сезон едва начался, а Помазун уже дважды признавался лучшим футболистом матча! Все это очень радует.