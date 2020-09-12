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    Малком: «Провели с семьей несколько дней в Москве. Там отличные рестораны, очень вкусная еда»

    Вингер «Зенита» Малком рассказал о своем визите в Москву, а также поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

    – Малком, как вы провели выходные дни, выпавшие на игры сборных?

    – Очень хорошо! Я ближе познакомился с Москвой. Раньше такой возможности не было – все время в отеле, когда приезжаем на матчи, на город толком не посмотреть. А сейчас мы с семьей провели там несколько дней, гуляли, отдыхали.

    Было здорово. Удалось воспользоваться этим временем и восстановить силы, так что теперь мы более чем готовы к возобновлению чемпионата и настраиваемся только на победу. Это наша цель.

    – Что больше всего понравилось в Москве?

    – Там отличные рестораны, очень вкусная еда. Моя девушка была в восторге от магазинов и покупок. Для моей карточки это было не так уж хорошо, но мы здорово провели время. И теперь пора возвращаться в игру, побеждать и набирать очки, чтобы вернуть себе наше первое место.

    – Каковы ожидания от предстоящего матча с «Арсеналом»?

    – Игра будет сложной, потому что простых игр в футболе в принципе не осталось. У всех команд есть свои сильные стороны. Думаю, будет хороший матч, и надеюсь, что мы выйдем из него победителями.

    • Матч «Зенит» – «Арсенал» состоится в понедельник, 14 сентября.
    • Начало игры – в 18:30 по московскому времени.
    • Малком в этом сезоне забил один гол в семи встречах.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 17:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +4567

      Рубинище 43 минуты назад

      В Питере кухня не понравилась что ли. Да и северная столица покрасивее, в разы наверно. Красную площадь наверно хотели увидеть.

      0
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      Рейтинг: +41563

      portero 1 час назад

      Как и нет фоток в инсте??? Непривычно, без фотоотчета...

      0
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