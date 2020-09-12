Малком: «Провели с семьей несколько дней в Москве. Там отличные рестораны, очень вкусная еда»

Вингер «Зенита» Малком рассказал о своем визите в Москву, а также поделился ожиданиями от матча седьмого тура РПЛ против «Арсенала».

– Малком, как вы провели выходные дни, выпавшие на игры сборных?

– Очень хорошо! Я ближе познакомился с Москвой. Раньше такой возможности не было – все время в отеле, когда приезжаем на матчи, на город толком не посмотреть. А сейчас мы с семьей провели там несколько дней, гуляли, отдыхали.

Было здорово. Удалось воспользоваться этим временем и восстановить силы, так что теперь мы более чем готовы к возобновлению чемпионата и настраиваемся только на победу. Это наша цель.

– Что больше всего понравилось в Москве?

– Там отличные рестораны, очень вкусная еда. Моя девушка была в восторге от магазинов и покупок. Для моей карточки это было не так уж хорошо, но мы здорово провели время. И теперь пора возвращаться в игру, побеждать и набирать очки, чтобы вернуть себе наше первое место.

– Каковы ожидания от предстоящего матча с «Арсеналом»?

– Игра будет сложной, потому что простых игр в футболе в принципе не осталось. У всех команд есть свои сильные стороны. Думаю, будет хороший матч, и надеюсь, что мы выйдем из него победителями.