Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

Председатель совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что перед командой стоит задача – добыть путевку в один из еврокубковых турниров.
«Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счeт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», – сказал Пумпянский.
- В первых шести турах «Урал» набрал шесть очков.
- Команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на четыре балла.
Источник: Официальный твиттер «Урала»