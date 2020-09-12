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Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

12 сентября 2020, 11:44
18

Председатель совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что перед командой стоит задача – добыть путевку в один из еврокубковых турниров.

«Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счeт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», – сказал Пумпянский.

  • В первых шести турах «Урал» набрал шесть очков.
  • Команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на четыре балла.

Источник: Официальный твиттер «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (18)
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Skull_Boy
1599900815
Хахаххахахаха
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Бухбух
1599901478
То, сколько баллов у Урала, скорее главная задача - не вылететь в ФНЛ.
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Garrincha58
1599901521
раскатали губища
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NewLife
1599903378
Как говориться, делай, что должно, и будь, что будет. Ставить задачи нетрудно, например: пробежать стометровку за 6 сек., а что толку. Единственная правильная задача - улучшать все компоненты игры и полностью выкладываться.
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Ганнибал Лектор
1599906150
Неправильно интерпретированный кусок интервью. В оригинале говорится о постепенном развитии, чтобы через 2-3 года бороться за выход в еврокубки, для этого будет увеличиваться бюджет в 2 раза относительно нынешнего
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Январь 59
1599906389
Зря смеётесь. Зря . Урал уже у прошлогодних призеров пять очков отгрыз . Может и ещё кое кому карманы опустошить.
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Волька
1599908232
В фнл
Ответить
моэм
1599908258
Все так и подумали , а стартовый провал Урала - это конспирация , чтобы скрыть истинные - высокие цели … а когда Урал окажется в зоне вылета , всем должно стать ещё страшнее , ведь это уже пахнет планами Урала взять кубок ЛЕ...или ЛЧ??
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portero
1599924039
Стадион переделайте, холодно у вас... уже снег скоро выпадет и морозы...
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zigbert
1600003463
Для начала стадион не мешало бы реконструировать.
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