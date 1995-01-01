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    Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

    Председатель совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что перед командой стоит задача – добыть путевку в один из еврокубковых турниров.

    «Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счeт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», – сказал Пумпянский.

    • В первых шести турах «Урал» набрал шесть очков.
    • Команда занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, отставая от зоны еврокубков на четыре балла.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Урала»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии9
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      Рейтинг: +388

      Радио1000шумеров 13 минут назад

      Трепещи Реал - идет Урал

      0
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      Рейтинг: +2993

      NewLife 14 минут назад

      Как говориться, делай, что должно, и будь, что будет. Ставить задачи нетрудно, например: пробежать стометровку за 6 сек., а что толку. Единственная правильная задача - улучшать все компоненты игры и полностью выкладываться.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8251

      alarm 33 минуты назад

      значит, у хряков вообще не остаётся шансов в них попасть)

      4
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      Рейтинг: +11362

      Garrincha58 45 минут назад

      раскатали губища

      0
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      Рейтинг: +2230

      Бухбух 45 минут назад

      То, сколько баллов у Урала, скорее главная задача - не вылететь в ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +1747

      AZ 56 минут назад

      Краснодар, Зенит, Ростов, Локомотив, ЦСКА, Спартак... 6 команд которые попадут в еврокубки... С какой командой будет Урал конкурировать? Тем более со следующего сезона скорее всего у России будет не 6 представителей на евро-арене, а 5...

      1
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      Рейтинг: +408

      Хейтер Аларм > AZ 42 минуты назад

      Еще Динамо забыл добавить. 7 уже. А амбиции еще и у Рубина. Уже 8.А Сочи миллиардер спонсирует, который в любой момент может десяток лямов в клуб вложить. 9.Так что Уралу суждено бороться только за выживание.

      1
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      Рейтинг: +9722

      Skull_Boy 56 минут назад

      Хахаххахахаха

      0
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      Рейтинг: +2253

      Snek 1 час назад

      Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом...

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