Руководство «Урала» поставило задачу попасть в еврокубки

Председатель совета директоров «Урала» Дмитрий Пумпянский заявил, что перед командой стоит задача – добыть путевку в один из еврокубковых турниров.

«Стоит задача – играть в еврокубках. Это реально. Мы были близки к этому, играя в финалах кубка. Но нужно, чтобы это было достигнуто не путем случайных событий, а за счeт развития во всех сферах. Укрепляем команду. Создан трансферный комитет. Не забываем и про своих игроков», – сказал Пумпянский.