«Ростов» готовит комиксы об игроках команды

Для комиксов самый крутой в Ростове Женька Чернов, никто кроме него не выбивал мяч из ворот жопой. Помните?...)))
«Ростов» анонсировал первые в истории РПЛ комиксы о футболистах.
«Настоящие профессионалы нарисовали для вас серии на журнальных листах. В них игроки и тренеры клуба предстанут крутыми бесстрашными героями не только на футбольном поле, но и за его пределами», – говорится в сообщении клуба.
Приобрести комикс можно будет только в магазинах атрибутики «Ростова». Вместе с первым экземпляром владелец получит постер Хорена Байрамяна и купон на розыгрыш игровой футболки команды.
twit text — Football Club Rostov (@rostovfc) September 11, 2020