«Ростов» готовит комиксы об игроках команды

«Ростов» анонсировал первые в истории РПЛ комиксы о футболистах.

«Настоящие профессионалы нарисовали для вас серии на журнальных листах. В них игроки и тренеры клуба предстанут крутыми бесстрашными героями не только на футбольном поле, но и за его пределами», – говорится в сообщении клуба.

Приобрести комикс можно будет только в магазинах атрибутики «Ростова». Вместе с первым экземпляром владелец получит постер Хорена Байрамяна и купон на розыгрыш игровой футболки команды.