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    «Ростов» готовит комиксы об игроках команды

    «Ростов» анонсировал первые в истории РПЛ комиксы о футболистах.

    «Настоящие профессионалы нарисовали для вас серии на журнальных листах. В них игроки и тренеры клуба предстанут крутыми бесстрашными героями не только на футбольном поле, но и за его пределами», – говорится в сообщении клуба.

    Приобрести комикс можно будет только в магазинах атрибутики «Ростова». Вместе с первым экземпляром владелец получит постер Хорена Байрамяна и купон на розыгрыш игровой футболки команды.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Ростова»

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    11.09.2020 22:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18181

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Для комиксов самый крутой в Ростове Женька Чернов, никто кроме него не выбивал мяч из ворот жопой. Помните?...)))

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